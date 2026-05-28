수원시, 글로벌 MICE 도시 우뚝…세계 무대서 ‘161계단’ 도약

ICCA 국제회의 순위 껑충…‘MICE+산업관광’ 융합 전략 통했다

‘양자 바이오 서밋’ 연계 첨단 연구소·수원화성 야경 투어 마련

국제회의복합지구 활성화로 ‘수원경제자유구역’ 조성 기반 다져

경기 수원시가 전 세계 마이스(MICE) 무대에서 가파른 상승세를 보이며 국제회의 도시로 급부상하고 있다.

27일 ‘제2회 광교 양자 바이오 서밋’ 연계 산업관광 프로그램에 참여한 해외 석학과 연구원들이 삼성 이노베이션뮤지엄을 둘러보고 있다. 수원시 제공

28일 수원시에 따르면 시는 최근 국제컨벤션협회(ICCA)가 발표한 ‘2025년 국제회의 개최 순위’에서 전년 대비 161계단이나 뛰어오르는 저력을 과시했다. 1797개 도시·지역을 대상으로 한 평가에서 수원이 축을 이룬 경기권은 세계 339위, 아시아 75위를 기록했다.

이 같은 도약은 올해 1월 문화체육관광부로부터 ‘수원 국제회의복합지구(SICC)’로 지정된 뒤 수원컨벤션센터를 중심으로 산업 인프라와 세계문화유산 등 관광 자원을 융합한 ‘MICE+산업관광’ 차별화 전략을 펼친 덕분이다.

시는 전날부터 이틀간 이어진 ‘제2회 광교 양자 바이오 서밋’에서도 바이오 석학과 연구자들을 대상으로 산업관광 프로그램을 선보여 호응을 얻었다. ‘아시아물리치료연맹 학술대회(ACPT 2026)’에 이은 두 번째 연계 프로그램이다.

수원컨벤션센터. 수원시 제공

참가자들은 낮에는 성균관대 첨단 연구시설과 삼성 이노베이션뮤지엄, CJ블로썸파크 등을 견학하고 밤에는 수원화성 야간개장 ‘달빛화담’ 투어를 즐겼다.

시는 ‘2026~2027 수원 방문의 해’를 적극 활용해 국제회의 참가자들의 체류 시간을 늘리고 지역 경제를 활성화하는 특화 콘텐츠를 확대할 방침이다.

시 관계자는 “국제회의 유치 활성화를 토대로 수원경제자유구역 지정을 앞당기고, 첨단연구과학 도시로서 브랜드 가치를 키우겠다”고 말했다.