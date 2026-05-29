현대모비스 ‘SW플랫폼 기업’ 전환 속도

글로벌 오픈소스 단체와 협업

SDV용 소프트웨어 개발 참여

단순 부품 공급 업체 넘어서

미래 모빌리티 플랫폼 도약

현대모비스가 자율주행, 내비게이션 등 각종 소프트웨어 가동을 위한 자동차용 운영체제 개발 국제 협력에 참여한다. 테슬라가 선도하고 있는 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 시대에는 소프트웨어 플랫폼 장악력이 자동차 산업 주도권을 좌우할 가능성이 높은 가운데, 현대모비스가 부품 기업을 넘어 모빌리티 소프트웨어 기업으로 체질 전환에 나선 것이다.



현대모비스는 글로벌 최대 비영리 오픈소스 개발 단체인 이클립스 파운데이션의 SDV 워킹그룹에 가입하고, 산하 에스코어(S-Core) 프로젝트에 참여해 SDV용 소프트웨어 플랫폼을 개발한다고 28일 밝혔다.



에스코어 프로젝트는 기능 안전 표준(ASIL-B)을 갖춘 최초의 오픈소스 기반 소프트웨어 표준 플랫폼 개발 프로젝트로, 2024년 유럽 기업들을 중심으로 출범했다. 현재 13개 기업이 참여 중이다.



자동차가 ‘움직이는 컴퓨터’, ‘달리는 스마트폰’이 될수록 그 안에서 구동하는 각종 애플리케이션(앱)을 안전하게 돌리는 ‘기반 플랫폼’이 필요하다. 구글 안드로이드 같은 운영체제를 구축해 널리 보급하는 기업이 시장을 주도하게 되는 구조다. 에스코어 프로젝트는 자동차 소프트웨어 국제 공용 규격을 만드는 작업으로, 현대모비스는 리눅스 운영체제에서 소프트웨어 간의 간섭을 최소화하는 ‘컨테이너 솔루션’ 기술을 공개할 예정이다.



통상적으로 기업은 기술 공개를 꺼리지만 컴퓨터 운영체제인 안드로이드나 리눅스처럼 업계 표준을 선점하려면 많은 기업이 해당 기술을 써야 한다. 또 오픈소스를 통해 전 세계 개발자들이 함께 오류를 찾고 성능 개선, 기능 추가에 나서면 개발 속도가 빨라진다.



컨테이너 솔루션은 차량 내 여러 소프트웨어가 서로 영향을 주지 않도록 독립된 공간에서 실행되게 하는 기술로, 현대모비스는 자사 기술이 기존 차량용 제어기 환경 대비 실행 속도가 10배 이상 빠르고, 외부 침입에 따른 소프트웨어 변조를 막는 무결성 보장 기능도 갖췄다고 설명했다.



현대모비스의 이번 참여는 단순 부품 공급업체를 넘어 ‘차량 소프트웨어 플랫폼 기업’으로 전환하려는 움직임으로 해석된다. 앞서 현대모비스는 세계 최대 전자·정보기술(IT) 박람회 ‘CES 2023’에서 “모빌리티 플랫폼 공급자로 도약하겠다”고 밝힌 바 있다. 2022년부터 이스라엘 스타트업 오토피아와 함께 자율주행 원격지원 솔루션 개발도 진행 중이다. 로보택시 등이 돌발 상황에 처했을 때 관제센터에서 원격으로 차량을 제어하는 시스템을 개발하는 것으로, 차량 운영 플랫폼 서비스로 영역을 넓히려는 전략의 일환이다.



현대모비스는 관계자는 “이번 프로젝트 참여를 계기로 모빌리티 소프트웨어를 선도하는 전문기업으로 발돋움할 것”이라고 말했다.