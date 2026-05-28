네이버, 콘텐츠 생태계 육성에 1조 투자

‘AI 브리핑’ 우수 창작자 지원

검색·결제·예약 등 한 번에

AI 통합 에이전트 구현 박차

네이버가 인공지능(AI) 시대 플랫폼 경쟁력인 콘텐츠 생태계 육성을 위해 5년간 1조원을 투자한다. 검색부터 결제·예약 등을 한 번에 처리하는 AI 통합 에이전트를 구현하기 위해 데이터와 AI 모델 연계도 강화하기로 했다.



네이버는 28일 서울 중구 더 플라자 호텔에서 기자간담회를 열고 이런 내용의 ‘데이터·콘텐츠 전략’을 공개했다. 다음 달부터 AI 검색 서비스인 ‘AI 브리핑’ 인용 수가 높은 우수 창작자를 선정해 200억원 규모 활동비를 지원하는 ‘네이버 메이트’ 프로그램을 도입한다. 대화형 검색 서비스 AI 탭도 정식 출시해 AI 검색 기능을 확대할 계획이다.



김광현 네이버 최고데이터·콘텐츠책임자(CDO)는 “AI 플랫폼 경쟁의 중심이 데이터 품질과 서비스 경쟁력으로 이동하고 있다”며 “네이버가 25년 이상 쌓아온 독자적인 콘텐츠 생태계는 가장 강력한 자산”이라고 말했다. 네이버에선 연간 약 2000만명이 6억건이 넘는 콘텐츠를 생산하고 있다.



네이버는 우선 양질의 콘텐츠를 만드는 창작자를 발굴하기 위해 네이버 메이트 프로그램을 도입한다. 블로그·카페·지식인·프리미엄콘텐츠 창작자 중 우수 창작자 3000명을 매월 선정한다. 우수 창작자에겐 공식 엠블럼이 부여되고 AI 브리핑 인용 횟수에 따라 30만∼1000만원, 총 200억원 규모 활동비가 지원된다. 하반기에는 쇼트폼(짧은 영상) 서비스인 클립 창작자까지 대상을 확대할 계획이다. 이일구 콘텐츠 서비스 부문장은 “네이버 사용자 제작 콘텐츠(UGC)가 AI 브리핑 검색 결과에서 차지하는 비중이 70%에 이른다”며 “좋은 콘텐츠를 만들어내는 게 AI 검색 경쟁력”이라고 설명했다.



네이버는 검색을 넘어 실행까지 연결하는 AI 통합 에이전트 구현에 주력한다. 서비스 시나리오에 최적화한 프로덕트 네이티브 거대언어모델(LLM), 100억건에 달하는 데이터, 안정적인 운영을 위한 하네스 엔지니어링을 핵심 자산으로 꼽았다. 네이버는 차세대 하이퍼클로바X 모델도 서비스에 적용할 계획이다. 다음 달 말 카메라로 촬영해 정보를 확인하고 실행하는 신규 버전의 스마트렌즈를 선보이며 오프라인 데이터 확보를 위한 전략을 강화할 예정이다.