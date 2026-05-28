대한항공·맥도날드 ‘중증 소아 환자 치유’ 협업

대한항공은 지난 27일 그랜드 하얏트 인천에서 열린 인하대병원 개원 30주년 기념식에서 한국로날드맥도날드하우스(RMHC Korea), 인하대병원과 ‘로날드맥도날드하우스 건립 및 운영을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 28일 밝혔다. 세 기업이 손잡고 중증 소아 환자?가족을 위한 치유 공간을 조성하는 사회공헌 프로젝트로 조원태 한진그룹 회장은 시설 건립을 위한 부지 제공을 약속했다. 사진은 이택 인하대병원장(왼쪽부터), 조 회장, 제프리 존스 로날드맥도날드하우스 회장이 MOU를 맺은 뒤 기념 촬영하는 모습.



대한항공 제공