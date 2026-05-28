국민연금, 2026년 국내주식 목표 비중 14.9%→20.8%로 확대

국민연금이 올해 국내주식 보유 목표 비중을 기존 14.9%에서 20.8%로 확대하기로 했다.



국민연금 기금운용위원회는 28일 오후 제5차 국민연금 기금운용위원회를 열고 이러한 내용이 담긴 '2027∼2031년 중기자산배분안'을 심의·의결했다.

정은경 보건복지부 장관이 28일 정부서울청사에서 열린 제5차 국민연금 기금운용위원회를 주재하고 있다. 연합뉴스

당초 국민연금의 올해 국내주식 목표 비중은 14.4%였다. 지난해 5월 의결한 2026년 기금운용계획에 따른 수치다.



이후 계속된 코스피 상승세로 국내주식 투자액 비율이 높아지자 기금위는 올해 1월 회의를 열어 국내주식 목표 비중을 14.9%로 0.5%포인트(p) 높인 바 있다.



하지만 코스피의 급등세가 이어지면서 올해 2월 말 기준 국내주식 비중은 24.5%를 기록해 이미 목표치를 크게 넘어선 상황이다.



이에 따라 기금위는 이날 국내주식 목표비중을 20.8%까지 늘려 목표치를 현실화하기로 결정했다.



국내주식 시장의 구조적인 변화 가능성과 국내주식 실제 비중 확대 상황을 고려해 기금의 장기 수익성과 안정성을 높이고 리밸런싱(재조정)에 따른 시장 영향을 완화하기 위해서라고 기금위는 설명했다.

<연합>