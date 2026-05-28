메뉴보기메뉴 보기 검색

‘고유가 피해 지원금’ 누적 신청률 90%…대구 1위·제주 최하위

입력 :
폰트 크게 폰트 작게
박진영 기자 jyp@segye.com
구글 네이버 유튜브
1·2차 5조6737억원 지급
대구 92.2%·제주 88.5%

이재명정부의 ‘고유가 피해 지원금’ 1·2차 누적 신청률이 90%를 넘어섰다. 지역별로는 대구가 1위를 차지했다.

 

행정안전부는 28일 낮 12시 기준 지원금 대상자 3592만9596명 중 90.13%인 3238만3318명이 신청해 5조6737억원이 지급됐다고 밝혔다. 1차 대상자 322만7758명의 96.7%인 312만5000명이 신청해 1조7745억원, 2차 대상자는 3270만1838명의 89.5%인 2925만8000명이 신청해 3조8992억원을 받았다.

지난 5월25일 서울 동대문구 청량리종합시장에 ‘고유가 피해 지원금’ 안내문이 붙어 있다. 최상수 기자
지난 5월25일 서울 동대문구 청량리종합시장에 ‘고유가 피해 지원금’ 안내문이 붙어 있다. 최상수 기자

지역별로는 대구가 92.22%로 신청률이 가장 높았다. 이어 대전 92.15%, 세종 92.03%, 부산 91.64%, 광주 91.58%, 인천 91.31%, 울산 90.92% 등 순이다. 반면 제주가 88.54%로 가장 낮았고, 서울(88.64%)과 충남(89.92%), 경기(89.12%)도 평균에 못 미쳤다.

 

지급 수단별로는 신용·체크 카드가 2209만211명으로 가장 많았다. 지역사랑상품권은 모바일·카드가 533만4402명, 지류는 55만1820명, 나머지 440만6885명은 선불카드다.

 

지난해 ‘민생 회복 소비 쿠폰’ 1차 신청률은 99.0%, 2차는 97.5%를 기록한 바 있다.

박진영 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

이슈 나우

더보기