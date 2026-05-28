경주 건천에 322억 들여 AGM 배터리 생산라인 225만대 증설

AGM 배터리 생산능력 연 120만대서 225만대로 확대

친환경·고성능 차량 수요 증가 대응 위한 투자 추진

경주시·경북도, 인허가·투자 인센티브 등 행정지원

경주시와 경상북도가 현대성우쏠라이트㈜와 미래차 산업 경쟁력 강화를 위해 손을 맞잡았다.

경북도와 경주시는 27일 경주시청에서 현대성우쏠라이트㈜와 322억원 규모의 투자양해각서(MOU)를 체결했다. 협약식에는 최혁준 경주시장 권한대행과 양금희 경북도 경제부지사, 신창호 현대성우쏠라이트㈜ 공장장 등 관계자들이 참석했다.

최혁준(왼쪽부터) 경주시장 권한대행과 신창호 현대성우쏠라이트㈜ 공장장, 양금희 경북도 경제부지사가 경주시청에서 AGM 배터리 생산라인 증설 투자양해각서를 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 경주시 제공

이번 협약은 지난 2022년 체결한 경주공장 증설 투자협약이 본격적인 투자 실행 단계에 들어갔다는 점에서 의미가 있다. 현대성우쏠라이트㈜는 경주시 건천읍 건천1산단 기존 공장에 AGM 배터리 생산라인 증설 투자를 추진한다.

투자 규모는 322억원으로 내년 6월까지 2184㎡ 규모의 AGM 배터리 생산라인이 들어선다. 이번 증설로 AGM 배터리 생산능력은 연간 120만대에서 225만대로 늘어난다.

AGM 배터리는 내구성과 성능이 뛰어난 고성능 배터리다. 친환경차와 고성능 차량 수요 증가로 시장도 빠르게 성장하고 있다.

현대성우쏠라이트㈜는 현대·기아자동차에 OEM 배터리를 공급하는 국내 대표 자동차 배터리 기업이다. 유럽과 북미 등 글로벌 시장에서도 경쟁력을 확대하고 있다.

시는 이번 투자가 지역 자동차부품 산업 경쟁력 강화와 지역경제 활성화에 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 이에 따라 경주시와 경상북도는 기업의 안정적인 투자 이행을 위해 인·허가와 투자 인센티브 등 행정 지원에 나설 계획이다.

최혁준 경주시장 권한대행은 "오랜 기간 준비한 투자사업이 본격 추진돼 뜻깊게 생각한다. 기업의 안정적인 투자와 지역 상생 발전을 위해 행·재정적 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.