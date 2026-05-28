'문무대왕릉' 성역화 속도…역사문화공원 재탄생

6월 공원 조성공사 착수, 탐방로·주차장 등 편의시설 확충

역사문화 경관 정비로 관광객 접근성 높이고 체류형 관광 기반 마련

해안안선 정비와 경관 개선 통해 품격 있는 역사문화 공간 조성

경북 경주시가 문무대왕릉 성역화사업의 핵심인 공원 조성을 앞두고 역사문화관광 기반 확충에 속도를 내고 있다.

경주시는 문무대왕면 봉길리 841번지 일원에 추진하고 있는 '문무대왕릉 성역화 사업'을 오는 6월 착공하고 본격적인 공사에 들어간다고 28일 밝혔다.

경주시가 추진 중인 문무대왕릉 성역화 사업 대상지 전경. 경주시 제공

이번 사업은 문무대왕릉 일원의 역사문화 경관을 체계적으로 정비하고 관광객 편의와 접근성을 높이는 데 초점을 맞췄다.

2017년부터 추진 중인 이 사업은 내년까지 11년간 총사업비 350억원을 투입한다.

주요 사업은 문무대왕 유조비 건립을 비롯 주차장과 공원·조경시설 조성, 탐방로 정비, 편의시설 확충, 해안선 정비 등이다.

앞서 경주시는 2014년 문무대왕릉 정비기본계획을 수립한 뒤 2020년 12월 문무대왕 유조비를 설치했다.

문무대왕릉 성역화사업 조성계획도.

이어 2021년 3월 국가유산청 승인을 거쳐 정비기본계획 변경을 완료하고 해안침식 정비공사와 주차장 조성사업도 마무리했다.

경주시는 사업 구간 주변에 가설울타리를 설치해 공사 안전관리와 현장 정비에 만전을 기할 계획이다.

최혁준 경주시장 권한대행은 "문무대왕릉은 신라의 호국정신과 해양문화의 상징성을 간직한 소중한 문화유산인 만큼 역사성과 자연경관이 조화를 이루는 품격 있는 역사문화 공간으로 만들겠다"고 말했다.