수원 ‘MICE 메카’ 도약… 국제회의 순위 161계단↑

경기 수원시가 전 세계 마이스(MICE) 무대에서 가파른 상승세를 보이며 국제회의 도시로 급부상하고 있다.



28일 수원시에 따르면 시는 최근 국제컨벤션협회(ICCA)가 발표한 ‘2025년 국제회의 개최 순위’에서 전년 대비 161계단이나 뛰어올랐다. 세계 1797개 도시·지역을 대상으로 한 평가에서 수원시가 축을 이룬 경기권은 세계 339위, 아시아 75위를 기록했다. 이 같은 도약은 올해 1월 문화체육관광부로부터 ‘수원 국제회의복합지구(SICC)’로 지정된 뒤 수원컨벤션센터를 중심으로 산업 인프라와 세계문화유산 등 관광 자원을 융합한 ‘MICE+산업관광’ 차별화 전략을 펼친 덕분으로 보인다.



시는 전날부터 이어진 ‘제2회 광교 양자 바이오 서밋’에서도 바이오 석학과 연구자들을 대상으로 산업관광 프로그램을 선보여 호응을 얻었다. ‘아시아물리치료연맹 학술대회(ACPT 2026)’에 이은 두 번째 연계 프로그램이다.