국민연금 국내주식 비중 상향… ‘170조 매도 쇼크’ 우려 덜었다

기금운용위, 14.9→20.8% 확대

코스피 급등에 목표치 또 넘겨

일일 최대 리밸런싱 규모도 축소

국민연금이 국내 증시 호조세에 따라 올해 국내주식 보유 비중을 기존 14.9%에서 20.8%로 확대한다. ‘코스피 8000시대’가 열리는 등 국내 증시의 호황이 이어지면서 이미 국내주식 보유 목표치를 넘어서자 비중을 높이기로 한 것이다. 비중을 초과하면 기계적 매도에 나서야 하는 ‘리밸런싱’은 일일 최대 규모를 축소해 시장 충격을 완화할 방침이다.

28일 정부서울청사에서 제5차 국민연금 기금운용위원회의가 열리고 있다. 연합뉴스

국민연금 기금운용위원회는 28일 제5차 회의를 열고 이 같은 내용의 ‘2027∼2031년 중기 자산배분 계획’을 심의?의결했다.

앞서 기금위는 지난해 말부터 이어진 코스피 상승세로 올해 1월 국내주식 목표 비중을 14.9%로 기존보다 0.5%포인트 높였다. 그러나 이후에도 증시 급등세가 멈출 줄 모르면서 2월 말 기준 국내주식 비중은 24.5%를 기록하며 이미 전략적 자산배분(SAA) 허용범위(현행 ±5%P)의 최대치(19.9%)를 훌쩍 넘어섰다.

이에 기금위는 시장 상황과 수익성?안정성 등 기금운용원칙, 기금의 금융시장 영향 등을 종합적으로 검토해 국민연금의 국내주식 보유 비중을 20.8%까지 늘려 현실화하기로 했다. 기금위는 “상법 개정 등에 따른 국내주식 시장의 구조적인 변화 가능성과 국내주식 실제 비중 확대 상황을 고려해 기금의 장기 수익성과 안정성을 높이고 리밸런싱에 따른 시장 영향을 완화하기 위한 것”이라고 설명했다.

다른 자산군 목표비중도 조정된다. 해외주식 34.7%, 국내채권 23.1%, 해외채권 7.4%, 대체투자 14.0% 등이다. 새 목표비중은 1월부터 이어졌던 리밸런싱 유예가 끝나는 6월 말부터 적용된다.

아울러 기금위는 변동성이 큰 국내주식 시장 상황에 대응하기 위해 SAA 허용범위를 한시적으로 확대한다. 매도에 따른 시장 영향을 완화할 수 있도록 일일 최대 리밸런싱 규모를 축소하는 등 리밸런싱 규칙도 개선했다. 다만 시장 안정 등에 미칠 영향을 고려해 SAA 허용범위는 공개하지 않기로 했다.

국민연금이 국내주식 보유 비중을 확대하고 SAA 허용범위도 넓히면서 대규모 ‘매도 폭탄’ 우려는 해소됐다는 분석이 나온다. 기존 목표 비중에 따라 원칙대로 리밸런싱한다면, 최대 170조원대의 물량이 쏟아져 국내주식 시장에 큰 충격을 줄 것이라는 우려가 제기됐다. 기금위는 시장 상황을 살펴보며 올해 말 SAA 허용범위를 재점검할 계획이다. 2027년 국내 주식 목표 비중도 20.8%로 유지하기로 했다.