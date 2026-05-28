충북대 실험실서 독성 물질 브로민 유출…14명 병원 이송

대학 실험실에서 독성 물질인 브로민(Br)이 유출돼 대학생 등 14명이 병원으로 이송되는 사고가 발생했다.

28일 경찰과 소방당국에 따르면 이날 오후 7시 10분께 충북 청주시 서원구 충북대학교 내 농업대학 실험실에서 독성 물질인 브로민이 담긴 500㎖ 용량의 시약병이 바닥으로 떨어져 깨졌다.

119 구급대 차량. 연합

이 사고로 액체 상태의 브로민이 기화하면서 브롬가스가 실험실 내부로 급격히 확산했다.

가스를 흡입한 대학생 등 14명이 호흡 곤란 증세를 보여 출동한 119 구급대에 의해 인근 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다.

실험실과 건물 내부에 있던 나머지 학생과 관계자 등 30명은 사고 직후 급히 대피해 추가 인명 피해는 없는 것으로 알려졌다.

브로민은 강한 산화성을 지닌 물질로 독성이 매우 강하다.

증기 상태로 흡입할 경우 눈이나 코의 점막, 호흡기 등에 심각한 손상을 줄 수 있어 각별한 주의가 필요한 화학물질이다.

소방당국은 사고 직후 해당 실험실에 대한 긴급 환기 작업을 벌여 현재는 내부에 퍼진 가스를 모두 배출한 상태다.

경찰은 "당시 미생물 실험을 진행하고 있었다"는 학교 관계자들의 진술을 토대로 정확한 시약병 투기 원인과 안전 조치 준수 여부 등 자세한 사고 경위를 조사 중이다.