야외 냉방쉼터·차양형 그늘막… 서울시, 올여름 폭염 대책 가동

올여름 역대급 폭염이 예고되면서 서울시가 시내 곳곳에 폭염 저감 시설 확충에 나선다. 야외 냉방 쉼터 ‘해피소’와 차양형 그늘막을 도입하고 쿨링 포그와 쿨링 로드를 확대한다.
시는 28일 광화문광장, 청계광장 등 시민들이 많이 모이는 야외 공간 14곳에 냉방 기능을 갖춘 서울형 야외 무더위 쉼터인 해피소를 설치한다고 밝혔다. 해피소는 해를 피해 머무는 곳이란 뜻이 담겼다.
시는 청계천, 뚝섬 등 폭염 취약 지역 35곳엔 차양형 그늘막을 설치한다. 기존 도로변의 그늘막도 304개를 새로 설치하고 노후하거나 훼손된 413개는 교체한다. 아울러 유동 인구가 많은 공원, 광장 등 48곳에 물안개를 분사해 주변 온도를 낮추는 쿨링 포그를 추가로 설치한다.
한병용 시 재난안전실장은 “올여름 기록적인 폭염 가능성에 대비해 폭염 저감 시설을 생활권 곳곳에 확대하겠다”고 말했다.
올여름 역대급 폭염이 예고되면서 서울시가 시내 곳곳에 폭염 저감 시설 확충에 나선다. 야외 냉방 쉼터 ‘해피소’와 차양형 그늘막을 도입하고 쿨링 포그와 쿨링 로드를 확대한다.
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