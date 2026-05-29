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보수 수성 vs 진보 탈환…임태희·안민석, 사전투표 전날 ‘막판 혈투’ [오상도의 경기유랑]

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오상도 기자 sdoh@segye.com
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임, ‘숫자로 입증된 4년 성과’ 강조…보수 교육감 최초 재선 고지 정조준
안, ‘교육장 공모제·CES 파견’ 승부수…잃어버린 교육 권력 탈환 총력
TV 토론회서 과거 정치 이력·공약 현실성 등 두고 날 선 정면충돌 벌여

6·3 지방선거 사전투표(29~30일)를 하루 앞둔 28일, 대한민국 교육의 최대 승부처인 경기도교육감 선거판이 뜨겁게 달아올랐다. 재선에 도전하는 보수 진영의 현직 임태희 후보와 이에 맞서 진보 교육계의 권력 탈환을 노리는 안민석 후보가 160만 경기 학생의 미래 청사진을 두고 한 치의 양보도 없는 막판 표심 잡기 총력전에 돌입했다.

임태희 경기교육감 후보. 임태희 캠프 제공
임태희 경기교육감 후보. 임태희 캠프 제공

◆임태희의 시각: ‘숫자로 증명한 4년 성과’와 미래 교육 완성

 

보수 진영 최초의 경기교육감 재선 타이틀을 노리는 임 후보는 지난 4년간의 시정 성과를 수치로 시각화한 ‘숫자 마케팅’을 전면에 내세웠다.

 

임 후보는 기초학력 미도달 학생 10명 중 6명을 구제했다는 ‘6/10’ 지표를 시작으로 학력·인성·안전을 빈틈없이 채우겠다는 ‘100’, 교육 사각지대와 돌봄 대기를 지우겠다는 ‘0’을 핵심 메시지로 던졌다.

 

임 후보는 자체 개발한 인공지능(AI) 교수학습 플랫폼 ‘하이러닝’과 자율선택 급식, 진보 시절의 대안 교육을 계승·발전시킨 ‘공유학교’ 등을 대표적인 현직 프리미엄 성과로 꼽았다.

 

그는 “정치 논리로 인해 교실이 흔들리거나 불안해져서는 안 된다”며 “지난 4년간 공고히 다져온 미래 교육의 초석이 흔들림 없이 이어질 수 있도록 도민들이 투표장으로 결집해 달라”고 호소했다. 임 후보는 광명 전통시장과 안산 반달섬 등지에서 바닥 민심을 훑으며 기세를 올렸다.

안민석 경기교육감 후보. 안민석 캠프 제공
안민석 경기교육감 후보. 안민석 캠프 제공

◆안민석의 시각: ‘교육장 공모제’ 파격 승부수와 경기 교육 대전환

 

민주·진보 진영의 단일 주자로 나선 안 후보는 현 교육청 체제를 ‘불통과 퇴행’으로 규정하고 거센 공세를 펼쳤다. 안 후보는 사전투표를 하루 앞둔 이날 양평을 방문해, 교육감의 25개 교육지원청 교육장 임명권을 폐지하고 주민과 학부모가 직접 참여하는 ‘교육장 공모제’ 카드를 꺼내 들었다.

 

그는 “지역 교육을 가장 잘 이해하는 현장 전문가에게 권한을 분산하겠다”고 밝힌 뒤 양평 생태환경 대안학교 설립, 미국 요리 명문 CIA 한국 캠퍼스 유치 등 지역 맞춤형 공약으로 동남부 권역 표심을 자극했다.

 

이천 SK하이닉스 정문 아침 인사를 시작으로 여주, 양평, 광주, 용인, 성남을 종단한 안 후보는 “사전투표는 언제나 혁신의 바람을 일으켰다. 무너진 경기 교육을 바로 세우고 대전환을 시작할 수 있도록 행동해 달라”며 지지층의 결집을 촉구했다.

임태희 경기교육감 후보(왼쪽)가 시장에서 유세하고 있다. 임태희 캠프 제공
임태희 경기교육감 후보(왼쪽)가 시장에서 유세하고 있다. 임태희 캠프 제공

◆첫 TV 토론회 난타전: 공약 현실성 vs 과거 정치 이력 공방

 

두 후보의 팽팽한 시각 차이는 앞서 열린 SBS 생중계 TV 토론회에서 고스란히 폭발했다. 안 후보는 임 후보가 윤석열 전 대통령 대선 캠프의 총괄상황본부장을 지낸 이력을 조준하며 공세를 폈고, 임 후보는 “당시 후보자 부인에 대한 직언을 멈추지 않다가 캠프에서 밀려났다”고 해명했다.

 

도교육청 민주시민교육과 폐지 등 현행 조직 개편을 두고도 “불통 행정”이라는 안 후보의 지적에 임 후보는 “기본 인성과 됨됨이가 먼저”라고 팽팽히 맞받았다.

안민석 경기교육감 후보가 무대에서 연설을 하고 있다. 안민석 캠프 제공
안민석 경기교육감 후보가 무대에서 연설을 하고 있다. 안민석 캠프 제공

공약 검증에서도 불꽃이 튀었다. 안 후보가 파주시의 학생 전용 통합 순환버스 ‘파프리카’ 전면 확대를 공약하자 임 후보는 “내가 재임 시절 파주시와 분담해 시작한 성과를 좋게 평가해 줘 고맙다”며 현직의 지분을 명확히 했다.

 

반면 임 후보는 매년 학생·교사 200명을 전세기에 태워 세계 최대 ICT 전시회(CES)에 보내겠다는 안 후보의 공약과 파주·개성 학생 교류 구상을 향해 “현실성이 극히 떨어진다”고 직격했다.

 

이에 안 후보는 “과거 평화올림픽 추진 경험 등을 살리면 환경 변화에 따라 충분히 실현 가능한 비전”이라고 팽팽하게 맞서며 유권자들의 판단을 구했다.

오상도 기자

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