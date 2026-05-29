전국 구름 많다가 맑아져…아침 짙은 안개 유의 [오늘날씨]

전국 낮 최고 기온 28도 안팎

비가 그치고 맑은 날씨를 보인 지난 28일 오후 서울 용산구 국립중앙박물관에서 시민들이 맑게 갠 하늘을 바라보고 있다. 뉴스1

금요일인 29일은 전국에 가끔 구름이 많다가 오전부터 맑아지겠다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 16.6도, 인천 16.7도, 수원 16.8도, 춘천 14.8도, 강릉 18.4도, 청주 18.0도, 대전 17.4도, 전주 17.6도, 광주 17.2도, 제주 18.0도, 대구 19.7도, 부산 20.4도, 울산 19.6도, 창원 19.7도 등이다.

낮 기온은 서울 28도, 인천 27도, 수원 26도, 춘천 28도, 강릉 26도, 청주 27도, 대전 27도, 전주 26도, 광주 27도, 대구 27도, 부산 25도, 제주 24도 등으로 예상된다.

이날 아침 6시부터 9시까지는 강원 영동 중남부에, 늦은 오후인 3시부터 6시 사이에는 경남 서부 내륙에 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 5㎜ 안팎이다.

오전 9시까지 인천·경기 서부와 충남 서해안, 전라 서해안에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고, 경기 동부와 강원 내륙 산지, 충청권 내륙, 전라권 내륙에는 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠으니 교통안전에 유의해야 한다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5~1.5m, 서해·남해 앞바다에서 0.5~1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·서해·남해 0.5~2.0m로 예상된다.