‘노인 감금’ 임우재 전 삼성전기 고문 항소심서도 징역형 구형

검찰, 원심과 같은 징역 1년 구형

80대 할머니 감금·폭행 사건 연루로 1심에서 징역형을 선고받은 임우재 전 삼성전기 고문의 항소심에서 검찰이 같은 형량 유지를 재판부에 요청했다.

임우재 전 삼성전기 고문. 연합뉴스

검찰은 28일 서울고법 형사13부(김무신 이우희 유동균 고법판사) 심리로 열린 임 전 고문의 특수중감금치상 혐의 항소심 결심 공판에서 원심과 같은 징역 1년을 구형했다.

이부진 호텔신라 사장의 전 남편인 임 전 고문은 지난해 4월 경기 연천군에서 80대 할머니 A씨가 손자 등에 의해 감금·폭행당한 사건에 연루돼 재판에 넘겨졌다. 같은 해 12월 열린 1심에서 재판부는 그에게 징역 1년을 선고하고 법정구속시켰다.

임 전 고문은 항소심 최후 진술에서 “앞으로 이런 일에 절대 휘말리지 않겠다”며 “남은 인생 성실히 살면서 사회에 보탬이 되고 봉사하는 사람으로 살겠다”고 선처를 요청했다.

검찰은 함께 기소된 임 전 고문의 연인 무속인과 A씨 손자의 항소를 기각하고 원심 형을 유지해달라고 요청했다. 이들은 1심에서 각각 징역 6년, 3년을 선고받았다.

임 전 고문은 이부진 호텔신라 사장의 전남편으로, 1999년 8월 삼성그룹 총수 3세와 평사원 간 결혼으로 화제가 된 인물이다. 이들은 2014년부터 5년 3개월간 소송 끝에 이혼했다.

임 전 고문은 불구속 상태로 재판받게 해 달라며 지난 20일 재판부에 보석을 청구했다. 항소심 선고기일은 다음 달 25일이다.