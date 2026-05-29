이상화 "문자에 4주간 답 안 했다"…하지원 뒤늦은 해명

배우 하지원과 전 스피드스케이팅 선수 이상화가 최근 빠르게 가까워졌다고 밝혔다.

28일 공개된 유튜브 채널 '26학번 지원이요' 영상에서 하지원은 "난 이상화가 너무 편하고 웃기다. 내가 불편하면 (상황을) 못 즐기는데, 우리가 그게 맞나 보다"고 했다.

하지원. 유튜브 캡처

두 사람은 지난 3월 이상화 남편인 가수 강남의 유튜브 채널 '동네친구 강나미'를 통해 처음 인연을 맺은 뒤 급속도로 친해졌다고 고백했다.

하지원은 "나는 너를 일본에서 처음 봤을 때 그냥 (인연이) 느껴졌다"고 했다.

다만 이상화는 "언니가 내 문자를 2주 동안 안 봤다. 언니는 문자를 안 보는 스타일"이라고 말했다.

하지원은 당황하며 "내가 상화씨한테 번호를 먼저 물어봤는데, 문자가 온 걸 몰랐다"고 해명했다.

이상화는 "거의 3~4주 동안 답문이 없었다. 그러고 나서 4주 뒤에 '어머 상화씨. 이제 확인했어요'라고 하더라"고 했다.

하지원은 당시 상황을 재연하며 "(문자를) 보고 '어이구. 깜짝이야' 했다"고 회상했다.

이상화는 "그래도 괜찮다"고 화답했다.

<뉴시스>