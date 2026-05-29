아틀라스의 라보나킥…현대차, 월드컵 캠페인 영상 공개

보스턴다이내믹스의 휴머노이드 로봇 '아틀라스'가 고난도 축구 동작을 구현하며 로보틱스 기술을 과시했다.



국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 파트너인 현대자동차는 공식 유튜브 채널을 통해 '스쿨 오브 풋볼' 캠페인 영상을 공개했다고 29일 밝혔다.

스쿨 오브 풋볼 캠페인. 현대차 제공

아틀라스는 총 5편의 영상에서 발놀림, 패스, 슈팅 등을 능숙하게 수행했고 다리를 꼬아 공을 차는 '라보나킥'도 선보였다.



수비수를 속이는 페인트 동작을 더한 고난도 기술인 '고스트 라보나킥'에도 성공했다.



이를 위해 아틀라스는 실제 축구 선수의 동작 데이터를 모델링한 뒤 강화학습을 통해 최적의 동작을 훈련해왔다.



이번 캠페인으로 인공지능(AI) 기반 강화학습 역량, 정밀한 인간 동작 모사, 하드웨어 제어 등 개발 역량을 입증했다고 현대차는 강조했다.

아틀라스가 라보나 킥을 성공시키는 장면. 현대차 제공

지난 28일까지 공개된 론칭 필름과 3편의 훈련 영상은 공개 5일 만에 누적 조회수 3천300만여회를 기록했다.



지성원 현대차 브랜드마케팅본부장은 "축구를 통해 로보틱스의 미래를 전 세계에 선보였다"면서 "모빌리티와 로보틱스를 활용한 다양한 브랜드 경험을 만들어 나갈 계획"이라고 말했다.

<연합>