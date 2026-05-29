오세훈 “李정부 선거 이기면 다시 독주” 한남동서 사전투표…선거운동도 재개 [6·3의 선택]

국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 서울 용산구 한남동 주민센터에 마련된 투표소에서 한 표를 행사했다.

오 후보는 이날 오전 8시쯤 부인인 송현옥 세종대 교수와 함께 사전투표에 참여했다. 오 후보는 사전투표를 마친 뒤 기자들과 만나 “이재명정부가 혹시라도 선거에 이기면 공소취소 특검을 비롯해 미뤄뒀던 정권 독주를 다시 시작할 것”이라고 말했다.

국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 29일 서울 용산구 한남동 주민센터에 마련된 제9회 전국동시지방선거 사전투표소에서 투표를 마친 후 질의응답을 하고 있다. 연합뉴스

그는 “서울이 미래로 가느냐, 퇴보하느냐의 갈림길에 있다”며 “대한민국의 민주주의가 미래로 가느냐, 독재로 가느냐의 갈림길에 있다”고 주장했다. 오 후보는 이어 “서울시는 제가 돌아오기 전 10여년의 암흑기를 극복하고 이제 겨우 원상회복한 상태”라며 “이제 이 도약의 발판을 이용해 큰 틀의 도약을 기대할 수 있는 절체절명의 타이밍이 왔다”고 강조했다. 그러면서 “유권자께서 이번 선거를 통해 이재명 대통령을 겸손한 마음으로 국정을 이끌어갈 수 있도록 하는 방법이 뭔지 고민해주면 좋겠다”고 말했다.

오 후보는 지난 26일 서울 서소문 고가차도 붕괴 사고 이후 중단했던 선거운동을 사흘 만에 재개했다. 그는 도봉구 창동역부터 시작해 연세대, 경희대 등 대학가를 중심으로 선거운동을 하며 사전투표 참여를 독려할 계획이다.

오 후보는 “사흘 동안 선거운동이 사실상 중단된 상태여서 참으로 아쉬웠다”며 “오늘부터 한 군데라도 더 찾아뵙고 한 분의 유권자라도 더 투표장에 나오실 수 있도록 최대한 설득하겠다”고 했다.