엔믹스·코르티스·아이들·리정, 포브스 아시아 '亞 30세 이하 30인'

'엔믹스(Nmixx)', '코르티스(Cortis)', '아이들(i-dle)' 등 인기 K-팝 그룹들과 안무가 겸 댄서 리정이 아시아 지역에서 영향력을 확인했다.

이들은 지난 27일(현지시간) 미국 주요 경제지 포브스(Forbes) 아시아가 발표한 '2026년 아시아에서 영향력 있는 30세 이하 30인'(30 Under 30 Asia) 엔터테인먼트·스포츠 부문에 이름을 올렸다.

엔믹스. JYP엔터테인먼트 제공

포브스 아시아의 '아시아 30 언더 30'은 매년 아시아와 태평양 지역에서 각 산업별로 영향력을 증명한 30세 이하의 30인(팀)을 선정하고 있다.

포브스 아시아는 JYP의 차세대 걸그룹 엔믹스에 대해 팝, 록, 힙합, 일렉트로닉 음악 등 다채로운 장르를 하나로 엮어낸 '믹스 팝(Mixx Pop)'이라는 융합적인 사운드로 그 진가를 인정받았다고 설명했다. 특히 지난해 10월 발매한 첫 번째 정규 앨범 '블루 밸런타인(Blue Valentine)'이 거둔 성과를 주목했다. 엔믹스는 최근 발매한 미니 5집 '헤비 세레나데(Heavy Serenade)'로 미국 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200'에 네 번째 진입했다.

K-팝의 공고한 문법을 해체하고 스스로 서사가 된 새로운 종(種)의 도래를 알린 'K-팝 신인류' 코르티스에 대해 포브스 아시아는 방탄소년단과 투모로우바이투게더에 이어 빅히트 뮤직이 6년 만에 선보인 첫 보이그룹이라면서 전통적인 아이돌 그룹이라기보다는 '영 크리에이터 크루'(영크크)를 표방한다고 설명했다. 이들은 최근 두 번째 미니 앨범 '그린그린'을 '빌보드 200' 3위에 올리고, 이 음반 타이틀곡 '레드레드'로 멜론 톱100 1위를 차지하는 등 코어 팬덤과 대중성을 모두 잡아나가고 있다는 평을 듣는다.

큐브 엔터테인먼트에 속한 아이들에 대해선 지난해 발매한 여덟 번째 EP '위 아(We Are)'가 100만장 이상 판매됐다고 특기했다. 아이들은 올해 1월 디지털 싱글 '모노(Mono)(Feat. skaiwater)'를 발표한 후 미국 NBC '투데이 쇼'(The Today Show), '켈리 클락슨 쇼'(The Kelly Clarkson Show), '아이하트 케이팝 위드 조조'(iHeart KPOP with JoJo) 등 다양한 미주 프로모션을 진행했다. 최근에는 미국 유명 매거진 '페이퍼(PAPER)'의 디지털 커버를 장식했다.

포브스 아시아는 또한 리정에 대해선 넷플릭스 애니메이션 히트작 '케이팝 데몬 헌터스(KPop Demon Hunters·케데헌)' OST '소다 팝(Soda Pop)' 안무를 창작한 안무가 겸 댄서라고 소개했다. 댄스 크루 '저스트 절크(Just Jerk Crew)'의 첫 여성 멤버로 이름을 알리기 시작했으며, 블랙핑크(Blackpink)와 트와이스(Twice) 등 여러 K-팝 그룹의 퍼포먼스 안무 제작에 참여했다고 부연했다.

<뉴시스>