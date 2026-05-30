“대구 이번엔 변화” vs “독주 견제 균형추”…김부겸∙추경호, 막판 ‘사흘’ 사생결단 [6∙3의 선택]

6∙3 지방선거가 사흘 앞으로 다가오면서 여야 대구시장 후보들이 막판 총력전에 돌입했다. 보수의 텃밭으로 분류되던 대구에서 여야 후보가 오차범위 내 초접전 승부를 펼치면서 선거판이 요동치고 있다.

더불어민주당 김부겸 대구시장 후보(왼쪽)와 국민의힘 추경호 대구시장 후보가 최근 대구 범어네거리와 반월당사거리에서 출근길 인사를 하고 있다. 연합뉴스

31일 여야 후보 캠프에 따르면, 더불어민주당 김부겸 후보와 국민의힘 추경호 후보는 사전투표 첫날인 지난 29일 일찌감치 투표를 마친 뒤 전통시장과 번화가를 누비며 지지층을 투표장으로 끌어내기 위한 총력전에 나섰다. 민주당은 남은 기간 대구, 서울, 부산 등 접전지에서 ’힘 있는 여당 후보’의 당선을 통한 정권 안정론을 부각한다는 전략이다. 여당 소속 지자체장이 중앙정부의 지원을 원활히 받을 수 있다는 점과 이재명 대통령의 국정 운영을 뒷받침해야 한다는 논리를 내세우겠다는 것이다.

김부겸 후보는 사전투표 첫날 수성구 고산2동 주민센터에서 아내와 함께 한 표를 행사한 뒤 “제 쓰임새를 절박한 대구 시민들께서 꼭 평가해 주십사하는 그런 마음으로 기도하면서 투표했다”며 “정말 이번에는 대구가 절박하다. 김부겸을 찍음으로써 정치 변화가 오면 대구는 다시 일어설 수 있다고 확신한다”고 밝혔다.

김 후보는 선거 판세를 묻는 질문에는 “잘 아시다시피 지금 치열하게 각축을 벌이고 있다”면서도 “이번에야말로 바꿔야 되겠다는 열망이 오히려 더 솟아나고 있다. 제가 이길 거라고 넉넉하게 생각하고 있고 흐름도 제 쪽으로 잡힌 것 같다”고 자신감을 내비쳤다. 이어 막바지 유세 전략에 대해선 “시민들의 신뢰를 얻는 게 제일 중요한 히든카드”라면서 “미처 만나 뵙지 못한 지역을 2~3일 내로 쭉 다니고 다시 대구를 순회하는 방식으로 선거를 마무리할 것”이라고 강조했다.

더불어민주당 김부겸 대구시장 후보(오른쪽)와 배우자 이유미씨가 지난 29일 오전 대구 수성구 고산2동 행정복지센터에 마련된 사전투표소에서 투표하고 있다. 연합뉴스

추경호 후보도 같은 날 수성구의회 1층에서 아내와 함께 사전투표를 마친 뒤 “경제부총리와 3선 원내대표를 지낸 경험을 살려 대구경제를 꼭 살리겠다”며 “오만한 민주당 정권을 견제하기 위해 이번 대구 선거 반드시 이겨서 균형추 역할을 해야 한다”고 지지를 호소했다. 추 후보는 본투표까지의 각오를 묻는 질문에는 “각종 여론조사와 언론 등에서 초접전 양상이라고 평가하고 있다”며 “지금부터가 시작이라는 마음으로 투표 직전까지 한 표라도 더 얻기 위해 시민들을 찾아뵙고 대구시장 적임자임을 말씀드리면서 치열하게 끝까지 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

국민의힘 추경호 대구시장 후보가 지난 29일 배우자 김희경씨와 대구 수성구의회에 차려진 범어1동 사전투표소를 찾아 투표하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 역시 중도층 공략과 전통 지지층 결집에 총력을 기울인다는 방침이다. 국민의힘은 이명박∙박근혜 전 대통령과 김문수 전 대선후보 등 ‘옛 얼굴’을 앞세워 전통 지지층의 투표율 끌어올리기에 주력하고 있다. 아울러 서울과 중원 표심을 고려해 유승민 전 의원과 안철수 의원 등 당내 중도∙혁신파를 대표하는 인물들도 소환하고 있다.