서울 6.58%

중앙선거관리위원회는 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오후 2시 현재 투표율이 7.02%로 집계됐다고 밝혔다.



이날 오전 6시부터 진행된 사전투표에서 전체 유권자 4천464만9천908명 가운데 313만4천398명이 투표를 끝냈다.

제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫 날인 29일 서울 강남구 역삼1동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 시민들이 투표를 하기 위해 길게 줄을 서고 있다.

이는 2022년 제8회 지방선거 사전투표 동시간대 투표율(6.26%)과 비교하면 0.76%포인트 높은 수치다.



현재까지 투표율이 가장 높은 지역은 전남(14.5%)이고 전북(12.22%), 강원(9.03%), 광주(8.63%) 등이 뒤를 이었다.



반면 투표율이 가장 낮은 곳은 5.46%를 기록한 대구였다. 이어 경기(5.79%), 인천(6.04%), 울산(6.37%) 등 순이었다. 서울의 투표율은 6.58%로 집계됐다.



사전투표는 이날부터 30일까지 이틀간 이뤄진다.



투표시간은 오전 6시부터 오후 6시까지며, 사전투표에 참여하려면 신분증을 반드시 지참하고 사전투표소를 방문해야 한다.



전국에 총 3천571개 투표소가 설치됐다. 투표소 위치는 선관위 홈페이지(www.nec.go.kr)나 대표전화(☎1390)로 확인할 수 있다.

<연합>