정몽규 축구협회장, 비판 여론 의식했나…월드컵 직후 전격 퇴진

“모든 논란, 제 부덕의 소치…월드컵 대회 끝나면 물러나겠다”

정몽규 대한축구협회장이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 끝으로 협회장직에서 물러난다.

대한축구협회(KFA)는 29일 공식 보도자료를 통해 정몽규 대한축구협회장이 2026 북중미 월드컵 이후 사의를 표명했다고 밝혔다.

정몽규 대한축구협회장. 뉴시스

정 회장은 성명서를 통해 “제가 대한축구협회를 맡아 운영하는 동안 여러 가지 논란과 비판이 있었다는 것을 잘 알고 있다”면서 “이 모든 것은 다 제 부덕의 소치라고 생각한다”고 고개를 숙였다.

그러면서 “이번 월드컵이 끝난 뒤 축구협회장 자리에서 물러나고자 한다”며 “대표팀이 본선에서 성과를 내도록 지원하는 것이 협회장으로서 마지막 소임이라고 생각하고 최선을 다할 것”이라고 덧붙였다.