인천공항, ‘베스트 글로벌 파트너상’ 3년 연속 수상

인천공항이 ‘베스트 글로벌 파트너상’을 3년 연속 수상했다.



인천국제공항공사는 28일 중국 상하이에서 열린 트립닷컴 그룹 주관 ‘엔비젼 2026 글로벌 콘퍼런스’에서 3년 연속 ‘베스트 글로벌 파트너상’을 수상했다고 31일 밝혔다.

인천국제공항공사 이상용 본부장이 28일 중국 상하이에서 열린 ‘엔비젼EnVision 2026 글로벌 콘퍼런스’에서 ‘베스트 글로벌 파트너상’을 수상한 후 기념 촬영을 하고 있다.

트립닷컴 그룹은 트립닷컴, 씨트립, 스카이스캐너 등 여행 플랫폼을 운영 중인 글로벌 3대 OTA로 매년 70여 개국 약 3000명 이상이 참석하는 ‘엔비젼 글로벌 콘퍼런스’를 개최하고 있다. OTA(Online Travel Agency)는 여행 관련 상품을 온라인으로 검색하고 예약할 수 있는 플랫폼이나 여행사를 의미한다.

이번 시상은 해당 콘퍼런스 프로그램의 하나로, 트립닷컴 그룹 글로벌 협력사들의 △여행객 유치 성과 △브랜드 영향력 △서비스 혁신성 등을 종합적으로 평가해 우수 파트너를 선정하는 방식으로 진행됐다. 공사는 2024년, 2025년에 이어 3년째 ‘베스트 글로벌 파트너상’을 수상했으며 공항 분야에서는 유일한 수상자로 선정됐다.

공사는 최근 한-중 관계 개선에 따른 우호적 분위기를 중국 노선 확대로 이어가기 위해 다양한 마케팅을 추진하고 있다. 특히 중국의 개별관광객 증가와 온라인 중심 여행 소비 트렌드에 맞춰, 글로벌 OTA와의 협업을 확대하고 빅데이터 기반 맞춤형 마케팅을 추진해 왔다.

실제 중국 현지 거점인 인천공항 중국사무소와 트립닷컴이 함께 추진한 온라인 프로모션과 여행 콘텐츠 마케팅, 라이브 커머스 등이 실질적인 중화권 이용객 확대로 이어진 점이 이번 시상에서 긍정적인 평가를 받은 것으로 보인다.

이 외에 공사는 세계 3위 규모의 공항 인프라와 환승 편의성을 바탕으로 중국 및 아시아 지역 환승 수요를 확보하기 위해 마케팅 역량을 집중하고 있다. 향후 인천 지역 관광자원 및 복합리조트와 연계한 환승 관광 프로그램 홍보를 확대해 외국인 여객 유치에 박차를 가할 계획이다.

이상용 인천국제공항공사 신사업본부장은 “전 세계를 아우르는 글로벌 OTA로부터 3년 연속 최고의 협력 파트너로 선정된 것은 인천공항의 글로벌 브랜드 가치와 디지털 마케팅 역량을 국제적으로 인정받은 결과”라며 “변화하는 여행·관광 트렌드에 맞춰, 지역별 맞춤형 마케팅 활동을 적극적으로 추진하며 정부의 외래관광객 3000만 명 달성 목표를 지원하겠다”고 말했다.