인천공항, 스마트패스 출국장 단계적 확대 운영

“얼굴 인식만으로 편하게 출국하세요.”

인천국제공항공사는 인천공항의 안면인식 출국 서비스인 ‘스마트패스’를 단계적으로 확대 운영한다고 31일 밝혔다.

스마트패스는 여객 편의 증진과 빠른 출국 서비스 제공을 위해 2023년 7월 국내 공항 최초로 도입된 안면인식 출국 서비스다.

이용객은 여권이나 탑승권을 별도로 제시할 필요 없이 얼굴 인식만으로 출국장과 탑승구를 통과할 수 있어 출국 대기시간을 단축할 수 있다.

인천공항공사는 전날부터 스마트패스 전용 출국장을 기존 4개소에서 5개소로 확대 운영에 나섰다. 스마트패스 전용 출국장을 1·2터미널 각 1개씩 2개 더 늘려 운영한다. 1터미널 2번 출국장과 5번 출국장, 2터미널 1D·2C·2D 출국장 등 총 5개가 된다.

앞으로 이용객 추이 등을 종합적으로 고려해 공항 운영시설의 50% 수준까지 전용 시설을 확대해 나갈 계획이다.

인천공항공사는 스마트패스를 활성화하고 여객들이 친숙하게 해당 서비스를 경험할 수 있도록 다방면으로 노력하고 있다.

우선 대한항공, 아시아나항공, 제주항공, 트리니티항공, 에어프레미아 등 5개 국적 항공사와 연계해 스마트패스 이용객의 탑승권 자동 등록 서비스를 제공하고 있다. 공항 내 셀프서비스를 비롯해 금융 모바일 앱에서도 스마트패스를 등록할 수 있도록 지원하고 있다.

이 외에 스마트패스 참여 유인이 높은 출국 예정자를 대상으로 항공권 예약부터 출국까지 여정 단계별로 서비스 홍보를 강화하고, 인천공항 내 상시 등록부스(T1·T2 각각 2개소)를 신규 조성해 다양한 이벤트 프로그램을 운영할 예정이다.

인천공항을 이용하는 승객은 터미널 대형 전광판과 노란색 바닥 동선을 통해 스마트패스 전용 출국장 위치를 확인할 수 있다. 전담 직원을 통해 스마트패스 등록과 이용 방법도 안내 받을 수 있다.

김창규 인천국제공항공사 운영본부장은 “인천공항 이용객의 출국길이 한층 더 여유로워지기를 바라며 스마트패스 활성화와 이용 환경 개선을 위해 힘쓰고 있다”며 “고객들이 더욱 편리하고 안전하게 공항을 이용할 수 있도록, 공항 출국 프로세스 전반에서 고객이 체감할 수 있는 디지털 혁신을 이어가겠다”고 말했다.