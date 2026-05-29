맹승지 "개그우먼은 이제 은퇴, 공개 코미디 할 생각 없어"

방송인 맹승지가 '개그우먼'이라는 타이틀을 버리고 새로운 인생 2막을 예고했다. 맹승지 인스타그램 캡처

방송인 맹승지가 ‘개그우먼’이라는 타이틀을 버리고 새로운 인생 2막을 예고했다.

지난 28일 맹승지는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 팬들과 소통하는 시간을 가졌다. 이런 가운데, 한 팬이 “개그우먼은 이제 안 하시나요?”라고 묻자 맹승지는 “네, 저 공개 코미디 안 한 지 10년 됐더라고요”라고 답했다.

이어 “개그우먼은 마음속에서 이미 은퇴했다”라며 “하반기부터는 완전히 은퇴할 거다”라고 깜짝 발표를 했다.

맹승지가 개그우먼 은퇴 의사를 밝혔다. 맹승지 인스타그램 캡처

맹승지는 “그동안 해왔던 배우와 방송 일은 계속할 거다”라며 “개그우먼은 한 번 해봐서 좋았고, 인생 2막도 즐거운 일 하면서 행복하게 살 예정”이라고 전했다.

맹승지는 스레드를 통해서도 자신의 개그우먼 은퇴에 대해 얘기했다.

그는 “공채로 데뷔한 뒤 2년 동안 공개 코미디를 했고 신인상도 받고, MBC의 거의 모든 예능을 다 하고 SBS 넘어가서도 너무 재밌게 개그우먼 생활을 했다”고 회상했다.

이어 “하지만 공개 코미디를 떠난 지 벌써 10년이 넘었다”며 “앞으로도 코미디를 할 계획이 없다 보니 지금도 개그우먼이라는 호칭이 어색하게 느껴질 때가 있다”고 속마음을 털어놓았다.

방송인 맹승지. 뉴스1

맹승지는 “그냥 은퇴해야겠다”며 “어차피 개그우먼으로 방송을 하기보다는 배우나 방송 일이나 제작을 훨씬 많이 하기는 했다”고 말했다. 또 “할 수 있는 선에서 좋은 에너지 많이 주려고 노력하면서 살 거다”라고 말했다.

한편, 맹승지는 지난 2013년 MBC 20기 공채 코미디언으로 데뷔했다. 이후 MBC ‘코미디에 빠지다’에서 활약한 뒤, ‘무한도전’의 게스트 출연, ‘섹션TV 연예통신’ 속 리포터로 이름을 알렸다. 최근에는 방송 활동을 이어가고 있다.