맹승지 "개그우먼은 이제 은퇴, 공개 코미디 할 생각 없어"

방송인 맹승지가 ‘개그우먼’이라는 타이틀을 버리고 새로운 인생 2막을 예고했다.
지난 28일 맹승지는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 팬들과 소통하는 시간을 가졌다. 이런 가운데, 한 팬이 “개그우먼은 이제 안 하시나요?”라고 묻자 맹승지는 “네, 저 공개 코미디 안 한 지 10년 됐더라고요”라고 답했다.
이어 “개그우먼은 마음속에서 이미 은퇴했다”라며 “하반기부터는 완전히 은퇴할 거다”라고 깜짝 발표를 했다.
맹승지는 “그동안 해왔던 배우와 방송 일은 계속할 거다”라며 “개그우먼은 한 번 해봐서 좋았고, 인생 2막도 즐거운 일 하면서 행복하게 살 예정”이라고 전했다.
맹승지는 스레드를 통해서도 자신의 개그우먼 은퇴에 대해 얘기했다.
그는 “공채로 데뷔한 뒤 2년 동안 공개 코미디를 했고 신인상도 받고, MBC의 거의 모든 예능을 다 하고 SBS 넘어가서도 너무 재밌게 개그우먼 생활을 했다”고 회상했다.
이어 “하지만 공개 코미디를 떠난 지 벌써 10년이 넘었다”며 “앞으로도 코미디를 할 계획이 없다 보니 지금도 개그우먼이라는 호칭이 어색하게 느껴질 때가 있다”고 속마음을 털어놓았다.
맹승지는 “그냥 은퇴해야겠다”며 “어차피 개그우먼으로 방송을 하기보다는 배우나 방송 일이나 제작을 훨씬 많이 하기는 했다”고 말했다. 또 “할 수 있는 선에서 좋은 에너지 많이 주려고 노력하면서 살 거다”라고 말했다.
한편, 맹승지는 지난 2013년 MBC 20기 공채 코미디언으로 데뷔했다. 이후 MBC ‘코미디에 빠지다’에서 활약한 뒤, ‘무한도전’의 게스트 출연, ‘섹션TV 연예통신’ 속 리포터로 이름을 알렸다. 최근에는 방송 활동을 이어가고 있다.