아마존 우주 기업 블루오리진, 로켓 연소시험 중 폭발

머스크의 스페이스X와 경쟁…대형 화물 운반 강점

아마존 창업자 제프 베이조스가 설립한 우주기업 블루오리진이 개발 중인 대형 로켓 ‘뉴 글렌’(New Glenn)이 28일(현지시간) 미국 플로리다주 케이프 커내버럴 발사대에서 폭발했다.

블루오리진은 엑스(X)에 올린 성명에서 “오늘 정지 연소시험 중 이상 현상이 발생했다”며 “추가 사실이 확인되는 대로 업데이트를 제공하겠다”고 밝혔다. 회사 측은 “모든 인원의 소재는 확인됐다”며 인명 피해는 없다고 확인했다.

28일(현지시간) 미국 플로리다주 케이프커내버럴에서 연소 시험 중이던 블루오리진의 ‘뉴 글렌(New Glenn)’ 로켓이 폭발하고 있다. 당국은 이번 사고로 인한 부상자는 없다고 밝혔다. 엑스(X) 캡처, AFP연합뉴스

연소시험은 로켓을 지상에 고정한 채 로켓 엔진을 점화하는 시험이다.

유튜브 채널 ‘나사스페이스플라이트”가 게시한 영상에 따르면 이날 미 동부 시간 기준 오후 9시쯤 뉴 글렌 로켓이 발사대에서 점화된 직후 화염과 함께 폭발하며 하늘로 치솟았고, 거대한 화염과 연기 기둥이 공중에 피어올랐다.

AP·로이터 통신 등 외신에 따르면 로켓이 폭발할 무렵 인근 지역 주택들이 흔들렸다. 폭발 후 가스나 다른 잠재적인 위험 물질로 인한 위협은 없다고 당국은 밝혔다.

제프 베이조스는 사고 직후 엑스를 통해 “근본 원인을 파악하기에는 아직 이르지만, 이미 원인 규명 작업에 착수했다”고 밝혔다.

아울러 “매우 힘든 날이지만, 재건이 필요한 것은 무엇이든 재건해 비행으로 복귀할 것”이라며 “그럴만한 가치가 있다”고 덧붙였다.

뉴 글렌은 블루오리진이 오랫동안 개발해온 대형 재사용 로켓으로, 일론 머스크의 우주기업 스페이스X의 팰컨9·스타십에 맞설 차세대 발사체로 평가받아왔다.

스페이스X가 현재 이 분야 선두 주자로 꼽히지만, 블루 오리진은 약 98m 높이의 초대형 로켓인 뉴 글렌으로 부피가 큰 화물을 운반할 수 있다는 특장점을 내세우고 있다.

이번 로켓 폭발로 스페이스X와의 격차를 좁히려는 베이조스의 우주 사업이 차질을 빚게 됐다고 로이터 등 외신들은 평가했다.

뉴 글렌은 다음 주 아마존의 저궤도(LEO) 위성 인터넷망용 통신위성들을 탑재하고 발사될 예정이었다.

그러나 블루 오리진이 폭발로 인한 피해를 평가하고 현장 복구 계획을 세우는 이 임무는 지연될 가능성이 크며, 다른 비행 일정도 연기될 수 있다고 월스트리트저널(WSJ)은 예상했다.

미 항공우주국(NASA)의 재러드 아이작먼 국장은 이번 폭발에 대해 “파트너들과 협력해 철저한 조사를 지원하고, 단기 임무에 미칠 영향을 평가해 다시 로켓을 발사할 수 있게 할 것”이라고 밝혔다.

최근 NASA는 아르테미스 프로그램의 하나인 무인 화물 달 착륙선 ‘마크 1’을 이용해 달 표면에 탐사선을 인도하는 1억8800만달러(약 2827억원) 규모 계약을 블루 오리진과 체결했다.