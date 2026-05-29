전남, 22.31%로 최고치

전북·강원·광주·세종 순

경기·대구는 한 자릿수 그쳐

6·3 지방선거 사전투표 1일 차 투표율이 11.6%를 기록, 역대 지방선거 첫날 사전투표율 최고치를 경신했다.

29일 중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오후 6시 기준 전국 선거인 4464만9908명 중 518만486명이 사전투표에 임했다며 이같이 밝혔다. 기존의 첫날 사전투표율 최고기록은 2022년 8회 지방선거 당시 10.18%였는데 이번에 1.42%포인트 올랐다.

제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 서울 용산구 이촌1동주민센터에 마련된 사전투표소를 찾은 유권자들이 소중한 한 표를 행사하고 있다. 유희태 기자

가장 높은 투표율을 기록한 지역은 전남(22.31%)이었다. 전북(19.39%), 강원(14.37%), 광주(14.19%), 세종(12.52%), 경남(12.28%), 제주(12.1%)가 뒤를 이었다.

주요 승부처로 꼽히는 서울(11.22%), 부산(10.68%), 인천(10.15%)도 각각 두 자릿수를 기록했다. 매 선거철 ‘민심 풍향계’ 지역으로 꼽히는 충남(11.46%), 충북(11.93%)도 마찬가지였다.

사전투표율이 한 자릿수를 기록한 곳은 경기(9.78%)와 대구(9.02%) 두 곳이었다.

사전투표는 30일까지 진행된다. 오전 6시∼오후 6시 전국 각 지역에 설치된 사전투표소 어디서든 별도 신청 없이 투표할 수 있다. 본인임을 증명하기 위한 실물 신분증(주민등록·운전면허증, 여권 등)이나 모바일 신분증(모바일 주민등록·운전면허증 등)을 지참해야 한다. 모바일 신분증의 화면을 스크린샷해 이미지로 저장한 형태는 신분증으로 인정되지 않으니 주의해야 한다.

사전투표에 참여했다면 6월3일 본투표일에는 재차 투표에 참여할 수 없다. 사전투표에 참여하지 못한 유권자는 본투표일에 주소지 인근 지정된 투표소에서 투표할 수 있다.