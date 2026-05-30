고령층 지역건강보험료 부담 가중…60대 부과액 최고

소득 비중 70% 돌파 속 고령층 세대원 부담 커져

회사에 다니지 않고 개인적으로 건강보험료를 내는 지역가입자 중 60대 이상 고령층의 보험료 부담이 상당한 수준인 것으로 나타났다. 전체 지역건강보험료 부과액 중 60대가 차지하는 비중이 모든 연령대 중 가장 높았으며, 소득을 중심으로 보험료를 매기는 비중은 매년 증가하는 추세다.

국민건강보험. 연합뉴스

30일 국민건강보험공단이 국회 보건복지위원회 김선민 의원실에 제출한 자료에 따르면, 2025년 기준 지역가입자에게 부과된 총보험료는 10조5천642억1천580만원으로 집계됐다.



이는 2023년 9조9천316억5천만원, 2024년 9조7천25억5천393만원에 이어 다시 10조원을 넘어선 규모다.



연령별로 살펴보면 은퇴 가구 등이 집중되는 60대의 보험료 부과 규모가 가장 컸다.



2025년 기준 60대(60∼69세) 구간에 부과된 보험료는 2조9천259억1천241만원으로 전체 부과액의 27.7%를 차지했다. 50대 부과액(2조3천403억4천192만원)과 70대 부과액(1조6천686억8천531만원)이 그 뒤를 이었다. 50대와 60대, 70대 지역가입자가 내는 보험료를 모두 합하면 전체 지역건강보험료의 65.7%에 달했다.



세대주(가족을 대표해 지역보험료가 청구되는 대표 가입자)와 함께 등록된 가족인 세대원의 1인당 연간 보험료를 분석한 결과, 고령층 세대원의 부담액이 상대적으로 높게 나타났다.



2025년 기준 1인당 연간 보험료는 60대 세대주의 경우 142만5천469원이었으나 60대 세대원은 258만1천909원이었다. 70대 역시 세대주는 139만6천240원이지만 세대원은 275만6천517원 수준으로 파악됐다. 80대 구간에서는 세대원 1인당 연간 보험료가 282만8천477원까지 상승했다.



전체 지역가입자 수는 2025년 말 기준으로 세대주 857만3천646명, 세대원 740만2천532명으로 조사됐다. 연령대별 세대주 수는 60대가 205만2천596명으로 가장 많았고, 50대가 173만9천641명, 40대가 123만4천518명 순이었다.



한편 지역건강보험료를 부과할 때 소득과 재산이 차지하는 비중은 최근 3년간 크게 변화했다. 전체 부과 요소 중 소득이 차지하는 비중은 2023년 56.3%에서 2024년 68.2%로 늘어난 데 이어, 2025년에는 70.1%까지 상승했다.



반면 집 등에 부과되는 재산 기준 비중은 2023년 43.7%에서 2024년 31.8%, 2025년 29.9%로 지속해서 감소했다. 이에 따라 지역건강보험료의 중심축이 재산에서 소득으로 빠르게 이동하고 있는 것으로 확인됐다.

<연합>