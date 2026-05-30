李대통령 “투표 포기는 중립 아닌 ‘그들’ 편드는 것”

李대통령 “투표는 민주주의 생명줄”…참여 독려 메시지

“투표 포기는 공동체 해치는 일” 발언에 정치권 공방

장동혁 “투표 독려까지 갈라치기” 비판하며 반박

6·3 지방선거 사전투표 둘째 날인 30일 이재명 대통령이 투표 참여를 독려하는 메시지를 내놨다.

이재명 대통령이 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 서울 종로구 삼청동 주민센터에서 사전 투표 중 기표 도장 관련 문의를 하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정에 ‘꼭 투표합시다’라는 제목의 글을 올리고 “투표는 민주주의의 생명줄”이라고 강조했다.

이어 “투표를 포기하는 것은 나와 가족의 미래를 포기하는 것과 같다”며 투표 참여를 호소했다.

그러면서 “투표 포기는 중립이 아니라 내 삶과 공동체를 해치는 그들을 편드는 것”이라고 밝혔다.

앞서 이 대통령 부부는 사전투표 첫날인 지난 29일 서울 종로구 삼청동 주민센터를 찾아 사전투표를 마쳤다.

이에 대해 장동혁 국민의힘 대표는 이 대통령의 투표 독려 메시지를 두고 “투표 독려마저 갈라치기 수단으로 삼고 있다”고 비판했다.

장 대표는 이날 자신의 페이스북에 글을 올려 “‘투표 포기는 중립이 아니라 내 삶과 공동체를 해치는 그들을 편드는 것’이라고 했다”며 “요즘 어디서 거울 치료라도 받고 있는 것인가. ‘부동산 지옥’, ‘3고(고물가·고금리·고환율) 지옥’으로 국민 삶을 힘들게 만든 것이 누구인가”라고 적었다.

이어 “광우병, 사드, 후쿠시마에 이어 스타벅스 논란까지 조작과 선동으로 공동체를 분열시킨 것이 누구인가”라며 “민주당이야말로 ‘내 삶과 공동체를 해치는 그들’ 아닌가”라고 주장했다.

그러면서 “그 말대로라면 결국 국민의힘을 찍으라는 이야기로 들린다”며 “어제 투표용지를 조금 더 자세히 살펴볼 걸 그랬다”고 비꼬았다.