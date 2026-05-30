'2500원만'…‘충주맨’ 김선태, 아픈 딸 둔 가족에 차량 전달

유튜브 채널 ‘충주맨’ 출신 김선태가 오랜 기간 이용한 차량을 어려운 사연을 가진 구독자에게 사실상 무상으로 넘긴 사연이 전해졌다.

김선태는 지난 29일 자신의 유튜브 채널을 통해 약 10년 동안 운행해 온 차량을 판매하는 과정을 공개했다. 그는 “내 차 홍보 콘텐츠 이후 많은 관심을 가져주셨다”면서 과거 콘텐츠 주제를 언급했다.

‘헤이딜러 홍보’ 영상 캡처. 김선태

그러면서 “몇천 개의 댓글이 달렸다”면서 “못 파는 차량이라는 의견이 나왔다”며 이를 검증하고자 차량 전문 감정 플랫폼의 점검을 하게 됐다고 밝혔다.

차량은 전문 감정 플랫폼의 점검 후 예상 매입가는 550만 원 수준으로 평가된 것으로 알려졌다.

하지만 김선태는 단순 판매 대신 사연 신청을 받는 방식으로 새로운 차주를 선정했다. 이후 직접 당첨자를 찾아가 차량을 전달하는 모습도 영상에 담겼다.

이후 차량을 받게 된 이를 만난 김선태. 당첨자로 소개된 인물은 24세의 젊은 가장으로, 신장 질환을 앓고 있는 돌 무렵의 딸을 키우고 있었다. 아이의 병원 통원 치료를 위해 차량이 꼭 필요한 상황이었다는 설명이다.

해당 구독자는 댓글에 김선태의 출생연도인 87만 원 정도의 금액으로 구매 의사를 밝혔으나, 사연을 들은 김선태는 현장에서 차량 가격을 단 2500원으로 정해 주변을 놀라게 했다. 사실상 무상에 가까운 금액으로 차량을 넘긴 셈이다.

여기에 김선태는 차량 전달에 이어 구독자가 원래 생각했던 구매 예산에 맞춰 약 87만 원 상당의 기저귀와 물티슈도 별도로 준비해 함께 전달한 것으로 전해졌다. 그는 “아이 잘 키우시라고 준비했다”고 따뜻한 마음을 전했다.

차량을 전달받은 가족은 이후 댓글을 통해 감사 인사를 남겼다. 당첨자는 “차량 받은지 2주 정도 되어가는데 정말 잘 타고 있다”며 “차량을 싸게 주신 것도 감사한 일인데 헤이딜러 1년 보증까지 해주셔서 감사하다”고 고마운 마음을 전했다.

해당 영상이 공개된 뒤 누리꾼들은 “기저귀 채워간 거 감동적”, “김선태는 광고의 신인가”, “선한 영향력이다”는 등의 반응을 보이며 응원을 보내고 있다.