홍명보, 정몽규 회장 사의에 “굉장히 당황…지금처럼 역할 다할 것”

“선수단 분위기 괜찮아…차분하게 준비”

2026 북중미 월드컵을 앞두고 미국 유타주 솔트레이크시티에서 전지훈련 중인 축구 대표팀 홍명보 감독이 29일(현지 시각) 정몽규 대한축구협회장의 사의 표명에 대해 “굉장히 당황스럽지만 해오던 대로 우리 역할을 다할 것”이라고 말했다.

홍명보 축구 대표팀 감독이 29일(현지 시각) 미국 솔트레이크시티 인근 전지훈련장에서 취재진과 인터뷰하고 있다. 뉴스1

정 회장은 전날 성명을 내고 북중미 월드컵 뒤 물러나겠다고 밝혔다. 정 회장의 사의가 담긴 성명이 문자메시지를 통해 배포된 건 대표팀이 지내는 미국 산악시간대로 28일 오후 10시 30분이었다.

홍 감독은 그에 앞서 오후 8시 30분쯤 정 회장으로부터 정 회장의 거취에 대해 통보받은 것으로 전해졌다. 이어 오후 9시쯤 선수 대표단까지 참여한 자리에서 정 회장은 자신의 거취, 그리고 선수단 포상 계획과 관련해 알렸다.

홍 감독은 연합뉴스에 “이곳에 캠프를 차리고 순조롭게 훈련을 진행하던 상황에서 갑작스러운 소식에 당황스러웠다”면서도 “그동안 해왔던 식으로 저희 역할들을 앞으로 다할 거라고 생각하고 있다”이라고 했다.

선수단 분위기에 대해서는 “괜찮다는 생각이 들고, 그동안 저희가 해왔던 식으로 차분하게 준비해 나가는 모습이 오늘도 보인다. 크게 많이 동요된다고 느끼지는 못했다”고 말했다.

홍명보호는 솔트레이크시티에서 북중미 월드컵에 대비한 훈련을 이어가고 있다

대표팀은 한국시간으로 31일 오전 10시 솔트레이크시티 브리검영대 사우스필드에서 트리니다드토바고와 평가전을 치른다.