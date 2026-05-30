與 문진석, 사전투표 호소…“총알보다 강한 투표, 세상 바꾸는 확실한 힘” [6·3의 선택]

더불어민주당 문진석 의원(재선·충남 천안갑)은 6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐선거 사전투표 마지막 날인 30일 “투표는 총알보다 강하고, 세상을 바꾸는 가장 확실한 힘”이라며 유권자들에게 사전투표 참여를 호소했다.
문 의원은 이날 천안 동남구 청룡동 행정복지센터에서 사전투표를 한 뒤 “이번 선거는 충남과 천안의 미래를 결정하는 매우 중요한 선거”라며 “투표를 통해 내란을 완전히 종식하고 대한민국 대도약의 발판을 마련하는 한편, 일 잘하는 지방정부를 통해 시민의 삶을 더 좋게 변화시켜야 한다”고 강조했다.
문 의원은 “유능하게 일하고 확실하게 성과 낼 수 있는 후보를 뽑아야 충남과 천안이 발전하고 시민의 삶이 달라진다”며 “이재명정부와 함께 뛸 수 있는 원팀 지방정부, 원팀 광역·기초의원들이 우리 지역의 현안을 더 잘 풀 수 있다”고 했다. 그러면서 “분노만으로는 세상이 바뀌지 않고 내 삶이 달라지지 않는다”며 “민주주의를 지키는 힘도, 지역의 미래를 여는 힘도 결국 투표장에서 나온다”고 했다.
사전투표는 이날 오후 6시까지 전국에 설치된 사전투표소 어디서든 별도 신청 없이 할 수 있다. 준비물은 본인임을 증명할 수 있는 실물 신분증(주민등록·운전면허증, 여권 등)이나 모바일 신분증(모바일 주민등록·운전면허증 등)이다. 모바일 신분증 화면을 캡쳐해 휴대전화에 저장한 이미지는 신분증으로 인정되지 않는다. 사전투표에 참여하지 않은 유권자는 본투표일인 6월3일 본인 거주지 인근 지정된 투표소에서 투표할 수 있다.