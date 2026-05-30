최지수, 9년 만에 학자금 대출 완납…어머니와 통화하다 눈물

아르바이트 병행하며 상환…완납 후 첫 쇼핑은 청소용품

배우 최지수가 학자금 대출을 모두 상환한 사실을 털어놓으며 진솔한 일상을 공개했다.

지난 29일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’에서는 자취 생활 3년 차를 맞은 최지수의 하루가 전파를 탔다. 그는 이날 무지개 라이브 코너를 통해 자신의 생활 공간과 일상을 소개했다.

지난 29일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’에 출연한 배우 최지수. MBCentertainment

이날 방송에서 가장 눈길을 끈 부분은 최지수의 학자금 대출 상환 소식이었다. 최지수는 촬영 당시 학자금 대출 완납 사실을 털어놨다. 9년 만에 모두 상환한 것으로 알려진 그는 아르바이트 급여가 들어오자마자 입금했다고 설명했다. 또한 대출을 모두 갚았지만 현재도 레스토랑과 베이비시터 일을 병행하며 생활하고 있다는 사실도 함께 전해졌다.

최지수는 곧바로 그의 어머니에게 전화를 걸어 기쁜 소식을 알렸다. 전화를 받은 어머니 역시 감격스러운 마음을 드러냈고, 두 사람은 벅찬 감정 속에서 눈물을 보였다. 오랜 시간 이어진 부담을 덜어낸 순간이 시청자들에게도 깊은 울림을 남겼다.

이후 최지수는 “학자금 대출 완납 후 하고 싶었던 게 있다”며 바로 “내가 예상하지 않은 물건 사보기”라고 밝혔다. 이어 “내가 사고 싶은 거 고민 없이 사보고 싶다”고 말하면서 들뜬 마음을 전했다.

콧노래를 부르며 소비하러 가는 그의 모습은 행복한 마음으로 가득 찬 기운을 풍겼다. 이후 그는 각종 청소용품을 장바구니에 담으며 쇼핑을 즐겼다.

방송된 배우 최지수의 일상을 본 일부 시청자들은 “응원한다”, “착실하다”, “더욱더 잘 되길 바란다”는 등의 응원 댓글을 남겼다.