사전투표율 오후 3시 19.77%…곧 지방선거 최고치 돌파 전망

중앙선거관리위원회는 제9회 전국동시지방선거 사전투표 둘째 날인 30일 오후 3시 현재 투표율이 19.77%로 집계됐다고 밝혔다.
전날 오전 6시부터 진행된 사전투표에서 전체 유권자 4천464만9천908명 가운데 882만9천461명이 투표권을 행사했다.
이는 2022년 제8회 지방선거의 사전투표 동시간대 투표율(17.38%)과 견줘 2.39%포인트(p) 높다.
또한 역대 지방선거 최고 사전투표율이자 제8회 지방선거 최종 사전투표율인 20.62%와는 0.85%p 차이다.
현재 시간당 1%p 정도로 투표율이 올라가고 있어 이날 4시께는 기존 최고치 기록을 경신할 것으로 전망된다.
현재까지 투표율이 가장 높은 지역은 전남(34.34%)이고 전북(30.49%), 광주·강원(23.44%), 세종(22.68%) 등이 뒤를 이었다.
가장 낮은 곳은 15.61%를 기록한 대구였다. 이어 경기(17.39%), 부산(17.91%), 인천(18.01%) 등 순이었다. 서울의 투표율은 19.62%를 기록했다.
29일 오전 6시 시작된 사전투표는 이날 오후 6시까지 이뤄진다.
사전투표에 참여하려면 신분증을 반드시 지참하고 사전투표소를 방문해야 한다.
전국에 총 3천571개 투표소가 설치됐다. 투표소 위치는 선관위 홈페이지(www.nec.go.kr)나 대표전화(☎1390)로 확인할 수 있다.
<연합>