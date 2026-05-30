4년 전 같은 시간대보다 2.55%p↑

30일 서울 영등포구 신길4동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 유권자들이 투표하고 있다. 연합뉴스

제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재보궐선거 사전투표 둘째 날인 30일 오후 4시 기준 전국 투표율이 20.94%(누적 기준)로 집계돼 역대 지방선거 사전투표 최고치를 경신했다.

중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오후 4시까지 전체 유권자 4464만 9908명 중 934만 7567명이 투표에 참여해 20.94%의 투표율을 기록했다.

이는 역대 지방선거 사전투표 최고치였던 8회 지방선거 전체 사전투표율 20.62%를 0.32%포인트 웃도는 수치다.

2022년 8회 지방선거 같은 시간대 투표율(18.39%)보다는 2.55%포인트 높다.

지역별로 전남의 사전투표율이 35.89%로 가장 높았고, 전북이 31.96%로 뒤를 이었다. 대구는 16.53%로 전국에서 가장 낮았다. 가장 많은 인구가 모인 경기는 18.49%로 전국 평균을 밑돌았다.

이외 광주 24.82%, 강원 24.62%, 세종 24.18%, 경남 22.03%, 충북 21.24%, 서울 20.87%, 제주 20.74%, 경북 20.34%, 충남 20.24%, 대전 19.94%, 울산 19.73%, 인천 19.15%, 부산 18.98%로 집계됐다.

이번 사전투표는 29~30일 오전 6시부터 오후 6시까지 전국 3571개 사전투표소에서 진행된다.