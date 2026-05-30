역대 가장 뜨거운 지방선거…오후 5시 투표율 22.16%

4년 전 지선 최종 사전투표율보다 1.54%p↑

서울 22.22% 기록…전남 37.42%로 최고·대구 17.52% 최저

제9회 전국동시지방선거 사전투표율이 30일 오후 5시 기준 22.16%를 기록하고 있다.

제9회 전국동시지방선거 사전투표 마지막날인 30일 오후 서울 영등포구 여의동주민센터에 마련된 사전투표소에서 시민들이 투표를 하고 있다. 뉴시스

중앙선거관리위원회에 따르면 전날 오전 6시부터 진행된 사전투표에서 이날 오후 5시 기준 전체 선거인 4464만9908명 중 989만2334명(잠정)이 투표를 마쳐 22.16%의 투표율을 기록했다.

이는 사전투표 제도가 처음 적용된 2014년 6·4 지방선거 이후 지방선거 기준으로는 가장 높은 수치다. 기존 최고치인 2022년 6·1 지방선거의 최종 사전투표율은 20.62%였다.

2022년 지선 사전투표 둘째날 오후 5시 기준 사전투표율(19.44%)과 비교하면 2.72%포인트(p)더 높다.

사전투표율이 가장 높은 지역은 전남으로 37.42%다. 이어 전북 33.46%, 광주 26.28%, 강원 25.82%, 세종 25.81% 순이다.

사전투표율이 가장 낮은 지역은 17.52%를 기록한 대구다.

이외에 서울 22.22%, 부산 20.11%, 인천 20.34%, 대전 21.18%, 울산 21.02%, 경기 19.66%, 충북 22.38%, 충남 21.34%, 경남 23.26%, 경북 21.36%, 제주 21.82%로 집계됐다.

이번 사전투표는 29~30일 오전 6시부터 오후 6시까지 전국 3571개 사전투표소에서 진행된다．