역대 가장 뜨거운 지방선거…오후 5시 투표율 22.16%

제9회 전국동시지방선거 사전투표율이 30일 오후 5시 기준 22.16%를 기록하고 있다.
중앙선거관리위원회에 따르면 전날 오전 6시부터 진행된 사전투표에서 이날 오후 5시 기준 전체 선거인 4464만9908명 중 989만2334명(잠정)이 투표를 마쳐 22.16%의 투표율을 기록했다.
이는 사전투표 제도가 처음 적용된 2014년 6·4 지방선거 이후 지방선거 기준으로는 가장 높은 수치다. 기존 최고치인 2022년 6·1 지방선거의 최종 사전투표율은 20.62%였다.
2022년 지선 사전투표 둘째날 오후 5시 기준 사전투표율(19.44%)과 비교하면 2.72%포인트(p)더 높다.
사전투표율이 가장 높은 지역은 전남으로 37.42%다. 이어 전북 33.46%, 광주 26.28%, 강원 25.82%, 세종 25.81% 순이다.
사전투표율이 가장 낮은 지역은 17.52%를 기록한 대구다.
이외에 서울 22.22%, 부산 20.11%, 인천 20.34%, 대전 21.18%, 울산 21.02%, 경기 19.66%, 충북 22.38%, 충남 21.34%, 경남 23.26%, 경북 21.36%, 제주 21.82%로 집계됐다.
이번 사전투표는 29~30일 오전 6시부터 오후 6시까지 전국 3571개 사전투표소에서 진행된다．