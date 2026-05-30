이억원 "국민참여성장펀드, 2차분 준비해 출시할 것"

"팔천피는 진짜 터닝포인트"…10월 IR 집중기간 '코리아 위크' 계획

이억원 금융위원장은 30일 최근 출시 닷새 만에 완판된 국민참여형 국민성장펀드를 추가 공급할 계획이라고 밝혔다.



이 위원장은 이날 공개된 유튜브 채널 삼프로TV 출연 영상에서 "처음으로 말씀드리는 건데 (국민참여성장펀드) 2차분을 준비해서 출시하도록 하겠다"고 말했다.

이억원 금융위원장.

국민참여성장펀드는 출시 첫날 전체 6천억원 규모 판매물량의 87%가 소진됐고 출시 후 5영업일 만인 지난 29일 전량 판매됐다. 예상보다 큰 수요가 확인되자 정부는 하반기 추가 공급을 준비 중인 것으로 알려졌다.



다만 추가 공급 시기나 물량에 관해서는 "규모와 시기는 좀 더 고민해서 구체적인 사항을 추가로 말씀드리겠다"고 설명했다.



이 위원장이 출시 첫날 직접 국민참여성장펀드를 가입한 배경과 관련해 "담당 국장이 내부 익명 게시판에 '혹시라도 잘 됐을 때 국민들이 기회를 가져갈 수 있도록 금융위 직원들은 좀 양보해주면 좋겠다'고 했지만 저는 제조한 사람 입장에서, 책임 차원에서, 가입하는 게 낫겠다고 판단했다"며 "저도 조금만 늦었으면 가입을 못 했을 수도 있을 것 같다"라고 말했다.



최근 '팔천피'(코스피 8,000) 돌파에 관해서는 "진짜 터닝포인트이고 전환의 시작"이라면서 "한 챕터가 끝나고 새로운 챕터가 열리는 것으로 완전히 국면이 달라지는 것"이라고 평가했다.



그러면서 "그전까지 '코리아 디스카운트'였다면 이제는 '코리아 프리미엄'으로 가는, 글로벌 베스트 자본시장을 만들어내야 하는 새로운 과제가 있다"며 외국인 투자자 유치 차원에서 오는 10월 한 달간 국내 기업을 집중 기업설명(IR)하는 '코리아 위크'를 준비 중이라고 말했다.

<연합>