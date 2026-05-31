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삼성물산, 신반포19·25차 재건축 수주…4434억원 규모

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신진영 기자 sjy@segye.com
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삼성물산이 서울 서초구 신반포19·25차 통합 재건축 사업 시공사로 선정됐다.

 

31일 부동산 업계에 따르면 삼성물산 건설부문은 전날 서울교육대학교 종합문화관에서 열린 신반포19·25차 재건축 정비사업조합 시공사 선정 총회에서 최종 시공권을 확보했다. 조합원 438명 중 399명이 투표했다. 삼성물산은 이 중 239표를 얻어 득표율 59.9%로 시공사에 최종 선정됐다. 

 

래미안 일루체라 투시도. 삼성물산 건설부문 제공
래미안 일루체라 투시도. 삼성물산 건설부문 제공 

신반포19·25차 재건축 사업은 서초구 잠원동 신반포19차·25차와 한신진일아파트, 잠원CJ아파트 등 4개 단지를 통합 재건축하는 사업이다. 지하 4층~지상 49층, 6개 동, 616가구 규모로 조성된다. 공사비는 약 4434억원이다.

 

삼성물산은 단지명으로 ‘래미안 일루체라’를 제안했다. 미국 설계사 SMDP와 협업해 최고 180m 높이의 랜드마크 타워를 배치하고, 인근 단지의 향후 재건축까지 고려한 설계를 통해 전체 616가구 중 533가구에서 한강 조망이 가능하도록 했다. 단지 최상층에는 한강과 반포 일대를 조망할 수 있는 스카이 커뮤니티를 조성한다. 거실과 주방 위치를 바꿔 조망과 채광을 선택할 수 있는 ‘스위블 평면’도 적용할 예정이다. 이 밖에 약 4015평 규모의 커뮤니티 시설과 층간소음 1등급 기술, AI 기반 주차 시스템 등을 도입한다.

 

사업 조건으로는 필수사업비와 사업촉진비 등 사업비 전액을 최저금리로 조달하고, 조합원에게 감정평가액의 100%까지 이주비를 지원하는 방안을 제시했다. 대출 없이 입주할 경우 분담금을 100% 납부할 수 있도록 하는 조건도 내걸었다.

 

김상국 삼성물산 주택개발사업부장(부사장)은 "신반포19·25차의 미래 가치를 높일 수 있는 차별화된 제안이 조합원들로부터 좋은 평가를 받은 것으로 보인다"며 "반포를 대표하는 새로운 랜드마크 단지로 만들겠다"고 말했다.

신진영 기자

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