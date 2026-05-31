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경북 동해 올해 첫 ‘비브리오패혈균’ 검출…어패류 섭취 주의

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안동=배소영 기자 soso@segye.com
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경북보건환경연구원은 동해 연안에서 채수한 시료에서 올해 첫 비브리오패혈균이 검출됐다고 31일 밝혔다.

 

연구원이 병원성 비브리오균 발생 동향을 파악하고자 지난 18일 자체 감시한 결과다. 연구원은 기후 온난화에 따른 감염병 발생 가능성에 대응하고자 3~11월 포항과 경주, 영덕, 울진의 동해 연안 8개 지점에서 매월 두 차례 해수와 기수를 채수한다. 이후 콜레라균과 장염비브리오균, 비브리오패혈균의 분포와 수온, 염도 등 환경 인자를 조사한다.

 

비브리오패혈증균. 연합뉴스 제공
비브리오패혈증균. 연합뉴스 제공

비브리오패혈균은 오염된 해산물을 날것으로 먹거나 충분히 익히지 않고 섭취했을 때 또는 상처 난 피부가 오염된 바닷물과 접촉하면 감염될 수 있다. 감염 시 급성 발열과 복통, 구토, 설사 등의 증상이 나타난다.

 

만성 간질환자나 당뇨병 환자 등 기저질환이 있는 고위험군은 감염과 사망 위험이 높아 더 주의해야 한다.

 

이창일 연구원 감염병연구부장은 “기후변화 등의 영향으로 해수 온도가 상승해 균의 활동 시기가 점차 앞당겨지고 있어 해양환경에서 비브리오균 감시를 강화하고 감시망 운영 결과를 관계 기관과 신속하게 공유하겠다”고 말했다.

배소영 기자

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