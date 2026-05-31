하지원, 23년 만의 음악방송 귀환…'홈런' 무대로 시청자 시선 집중

배우 하지원이 오랜만에 음악방송 무대에 올라 화제를 모았다.

하지원은 지난 30일 방송된 MBC 음악 프로그램 ‘쇼! 음악중심’에 출연해 ‘홈런’ 무대를 선보였다. 해당 곡은 2003년 개봉한 영화 ‘역전에 산다’의 OST로, 당시 싸이가 작사와 작곡에 참여해 주목받은 바 있다.

지난 30일 방송된 ‘쇼! 음악중심’에 출연한 하지원. MBCkpop

이날 하지원은 화이트 계열의 짧은 상의와 여유 있는 폭의 팬츠를 매치한 스타일링으로 등장했다. 특히 그는 탄탄한 복근과 건강미 넘치는 비주얼, 안정적인 퍼포먼스를 선보여 눈길을 끌었다.

무대에서는 노래뿐 아니라 안무까지 자연스럽게 소화했다. 2003년 음악방송 출연 당시보다 한층 완성도 높은 퍼포먼스를 보여줬다.

이번 무대는 웹예능 ‘26학번 지원이요’를 통해 약속했던 공약을 실천하는 차원에서 마련된 걸로 전해진다. 하지원은 해당 콘텐츠 조회 수가 120만 회를 넘을 경우 ‘홈런’ 무대를 재현하겠다고 밝혔고, 이는 실제 음악방송 출연으로 이어졌다는 것이다.

방송 이후 온라인에서는 다양한 반응이 쏟아졌다. 40대 후반이라는 나이가 무색할 만큼 변함없는 그의 탄탄한 자기관리와 무대 장악력이 돋보였다는 평가가 이어졌다. 네티즌들은 “도대체 무슨 관리를 어떻게 하는 거냐”, “곧 나이가 50살인데 예쁘다”는 등의 반응을 남기며 호평을 보냈다.

또 “길라임 씨는 언제부터 그렇게 예뻤나?”라는 하지원이 출연했던 드라마 캐릭터를 활용한 재치 있는 반응도 발견할 수 있다.

한편 하지원은 과거에도 음악 무대를 통해 화제를 모은 경험이 있다. 그는 가수 ‘왁스’의 1집 수록곡 ‘오빠’ 무대에 대신 올라 강한 인상을 남겼으며, 배우로서는 이례적인 음악방송 활동으로 주목받았다. 이번 ‘홈런’ 무대 역시 오랜 시간이 흐른 뒤 성사된 그의 특별한 무대로 관심을 모으고 있다.