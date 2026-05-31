서울 전체 교통사고 줄어드는데 버스·택시·화물차 사고는 2021년 이후 16%↑

서울경찰, 두달간 사업용 차량 집중단속

최근 10년간 서울 교통사고는 감소세를 보인 반면 버스·택시·화물차 등 사업용 차량 사고는 계속 증가세를 보인 것으로 나타났다. 경찰은 사업용 차량에 대한 교통위반 집중단속을 벌이기로 했다.

서울경찰청은 6월1일부터 두 달간 버스·택시·화물차 등 사업용 차량 교통위반 집중단속을 전개한다고 31일 밝혔다.

서울 종로구 서울경찰청의 모습. 뉴스1

경찰에 따르면 최근 2016∼2025년 서울 교통사고 발생 건수는 3만9893건에서 3만4139건으로 14.4%, 사망자는 345명에서 210명으로 39.1% 감소했다.

반면 2022년 이후 서울 사업용 차량 등록대수는 지속 감소 중인데, 사업용 차량 교통사고는 2021년 8427건에서 지난해 9767건으로 15.9% 늘어난 모습을 보였다.

경찰은 버스·택시·화물차 등 사업용 차량이 일반 차량 대비 운행시간과 거리가 월등히 길어 사고 발생 가능성이 높다고 설명했다.

이런 이유로 오는 7월까지 사업용 차량 교통 무질서 행위에 대한 집중단속을 실시하기로 한 것이다.

중점 단속 대상은 음주운전, 교차로 끼어들기·꼬리물기, 신호위반·우회전 일시정지 위반, 불법 주정차, 과속·지정차로·통행제한 위반, 불법개조·적재용량 초과 등이다.

경찰은 공사현장, 기사식당 등 사업용 차량 운전자 밀집 장소에서 불시 음주단속을 실시할 예정이다. 영상 단속, 암행순찰차 단속 등도 진행한다.

서울청 관계자는 “관계기관과 협력해 사망사고 취약지점 점검, 운수회사 관리, 현장단속, 교육·홍보를 종합 추진해 시민이 체감할 수 있는 교통안전 환경을 만들겠다”고 했다.