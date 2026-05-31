‘삼전닉스’ 단일종목 레버리지 거래대금만 28조…사전교육 33만명 몰려

지난 27일 상장한 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)에 3일 동안 28조원의 자금이 오고간 것으로 나타났다. 단일종목 레버리지 ETF에 투자하기 위해 사전교육을 들으려는 수요도 30만명을 넘었다. 아울러 SK하이닉스를 담은 단일종목 레버리지 ETF 수익률이 28%를 기록, 다른 단일종목 레버리지 ETF와 비교해 가장 높은 수익률을 보였다.

사진=연합뉴스

31일 한국거래소와 코스콤 CHECK에 따르면 국내 상장한 전체 ETF 중 상승률 상위권에 지난 27일 상장한 단일종목 레버리지 ETF가 이름을 올린 것으로 나타났다. 지난 27∼29일 이틀 간 국내 상장 ETF 상승률 1∼8위 중 ‘TIGER 200IT레버리지’(32.60%)를 제외한 7개가 모두 SK하이닉스를 담은 단일종목 레버리지였다.

단일종목 레버리지 ETF 총 16개(ETN 제외) 상장했는데 이 중 KB자산운용의 ‘RISE SK하이닉스단일종목레버리지’의 수익률이 28.27%로 가장 높았다. 이어 △한국투자신탁운용의 ‘ACE SK하이닉스단일종목레버리지’ 27.53% △하나자산운용의 ‘1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지’ 27.49%, △삼성자산운용의 ‘KODEX SK하이닉스단일종목레버리지’ 27.48% △ 키움투자자산운용의 ‘KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지’ 27.20% △미래에셋자산운용의 ‘TIGER SK하이닉스단일종목레버리지’ 26.95% △신한자산운용의 ‘SOL SK하이닉스단일종목레버리지’ 26.68%가 뒤를 이었다.

같은 기간 SK하이닉스 주가는 205만2000원에서 233만3000원으로 13.69% 상승했다. 단일종목 레버리지 ETF는 특정 종목의 주가를 2배로 추종하는 만큼 상승률도 배 이상에 달한 것이다.

단일종목 레버리지 ETF를 오고 간 자금 역시 28조원에 달했다. 지난 27일 상장 후 3일간 16개 상품(인버스 2종 포함)의 합산 거래대금은 총 27조8710억원이다. 상장 당일 가장 많은 10조4180억원이 거래됐고 28~29일에는 각각 9조6380억원, 7조8150억원의 자금이 오갔다.

단일종목 레버리지 ETF에 관심을 보이는 개인투자자도 상당하다. 개인투자자는 단일종목 레버리지·인버스 상품 16개를 3일간 9조2146억원을 매수하고 5조1541억원을 매도했다. 매도 규모가 매수액의 55.9%에 달한다. 3일 동안 개인투자자는 매수한 금액의 절반 이상을 되판 것이다.

아울러 금융투자협회에서 진행하는 단일종목 레버리지·인버스 상장 상품 거래 사전교육에도 33만750명(수료 30만5197명, 지난 28일 기준)이 신청했다. 레버리지 투자를 위해선 반드시 해당 교육을 들어야 하는데 상장 전날인 지난 26일까지 약 10만명이 신청했다가 상장 이후 관심이 커지며 교육 신청자도 크게 늘어났다.

유안타증권 이재원 연구원은 “삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 출현에 따라 해당 레버리지 ETF로 수급 쏠림이 발생하면서 변동성이 심화했다”며 “단일종목 레버리지 상품이 개인 순매수 상위권을 차지한 반면, 기존 반도체 ETF는 순매수액 하위권으로 내려앉았다”고 분석했다.