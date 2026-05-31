與 “역대 최고 사전투표율, 내란세력 심판·이재명 정부 뒷받침 의지 반영”

더불어민주당은 31일 6·3 지방선거 사전투표율이 역대 지방선거 최고치인 23.51%를 기록한 데 대해 내란 세력에 대한 정치적 심판 의지와 이재명 정부 국정 운영을 뒷받침하려는 국민의 뜻이 반영된 결과라고 평가했다.

강준현 민주당 선거대책위원회 공보단장은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “주권자 국민 여러분께서 적극적으로 선거에 참여해주신 점에 깊이 감사드린다”며 “투표는 민주주의의 생명줄이며 어떤 선택을 하느냐에 따라 우리의 삶은 완전히 달라질 수 있다”고 말했다.

31일 경기 과천시 중앙선거관리위원회 선거종합상황실에 사전투표 현황이 표시되고 있다. 6·3 지방선거 사전투표율은 지방선거 기준 역대 최고치인 23.51%를 기록했다. 뉴스1

강 단장은 아직 투표하지 않은 유권자들을 향해 “다가오는 6월 3일 소중한 권리를 꼭 행사해 달라”고 투표 참여를 독려했다.

그는 사전투표 과정에서 이재명 대통령이 기표 도장 상태를 확인한 것을 두고 국민의힘이 관권선거와 선거개입 의혹을 제기한 데 대해서는 “선관위가 이미 법적으로 아무 문제가 없다고 밝혔음에도 억지 공세를 펼치고 있다”며 “사전투표 제도의 의미를 훼손하려는 세력이 아직도 존재한다. 그러한 행테가 민주주의 훼손”이라고 비판했다.

강 단장은 기자들과의 질의응답에서 역대 최고 수준의 사전투표율이 선거 판세에 미칠 영향을 묻는 질문에 “저희 당에서 생각했을 때는 내란 세력에 대한 심판, 정치적 심판 그리고 이재명 정부 운영을 뒷받침하겠다는 의지를 반영한 것 아닌가 하는 생각이 든다”고 밝혔다.

이어 “이번 지방선거와 재보궐선거에 대한 국민들의 관심이 지대하다”며 높은 투표율이 선거에 대한 국민적 관심을 보여주는 지표라고 평가했다.

특히 전북 지역에서 35% 안팎의 높은 사전투표율이 기록된 것과 관련해서는 “전북과 전남, 광주 지역은 과거 선거에서도 사전투표율이 높았던 곳”이라면서도 “전북도민들이 현재 상황에 대한 관심이 높고 전북 발전과 새만금 사업 성공을 위해 실리와 실용을 추구할 것으로 기대한다”고 말했다.

한편 강 단장은 박근혜·이명박 전 대통령의 지원 유세가 선거에 미칠 영향에 대해선 “보수층 결집은 이미 이뤄진 상황”이라며 “큰 영향을 미치지는 않을 것으로 본다”고 전망했다. 그러면서 “결국 중요한 것은 아직 판단을 내리지 못한 중도층의 선택”이라며 “유권자들이 어느 후보와 정당이 정치적 도구로서 활용 가치가 높은지 현명하게 판단해 달라”고 말했다.