"브런치로 비빔국수를?"…한고은 "속 헛헛할 때 찾는 인생 맛집"

배우 한고은이 속이 헛헛할 때마다 비빔국수를 먹는다며 남다른 브런치 맛집(?)을 소개했다. 이와 함께 가게 사장님과의 따뜻한 인연을 공개했다.

지난 28일 유튜브 채널 '고은언니 한고은'에는 "관리끝판왕 한고은도 이성 잃고 4그릇 흡입하게 만든 인생 비빔국수집 공개"라는 제목의 영상이 게재됐다.

배우 한고은이 과거 화제를 모았던 비빔국수 먹방을 재현하고 있다. 유튜브 '고은언니 한고은' 캡처

영상 속 한고은은 오전 10시가 조금 넘은 시각, "보통 브런치 하면 에그 베네딕트나 수플레를 떠올리지만 저는 이런 브런치를 즐긴다"며 자신이 가장 사랑하는 국수집으로 제작진을 안내했다. "인생에서 가장 좋아하는 음식을 꼽으라면 항상 국수"라고 말할 정도로 남다른 국수 사랑을 드러낸 그는, 이 식당이 과거 예능 프로그램 <동상이몽> 첫 회에서 비빔국수 먹방으로 큰 화제를 모았던 바로 그곳이라고 소개했다.

특히 한고은은 이 국수집 사장님과의 가슴 뭉클한 일화를 털어놓았다. 그는 "과거 시아버지께서 암 말기로 식사를 잘 못 하시던 시기가 있었다"며 "항암 치료를 받으시는 분들은 아시겠지만 소화도 안 되고 삼키기도 어려운데, 당시 아버님께서 동치미 국물을 간절히 찾으셨다"고 회상했다.

이에 한고은이 염치를 불구하고 사장님에게 연락해 "동치미 국물을 좀 살 수 있겠냐"고 문의하자, 사장님은 판매용이 아님에도 흔쾌히 동치미 국물 4통을 보내주었다고. 한고은은 "그때 눈물 나게 감사했다. 나 혼자만의 생각일 수 있지만 정말 감사하고 깊은 인연이 있는 국수집"이라며 여전히 변치 않은 고마움을 전했다.

이어 주문한 비빔국수가 나오자 한고은은 "입맛이 없거나 매콤한 게 당길 때 꼭 생각난다"며 폭풍 먹방을 선보였다. 면을 돌돌 말아 끊지 않고 먹는 그의 모습에 현장 스�는 "8년 전에 왜 언니 먹방이 화제가 됐는지 이제 알겠다"며 감탄했다.

한고은처럼 공복에 매콤하고 새콤한 비빔국수를 먹다 보면 입은 즐겁지만 위장에는 무리가 될 수 있다. 매운 음식의 핵심 성분인 '캡사이신'이 위벽을 자극하고 소화를 늦춰 위산 역류와 속 쓰림(역류성 식도염)을 유발하기 때문이다.

미국 건강 매체 '에브리데이 헬스'는 의학 전문가들의 조언을 바탕으로 소개한 매운 음식 먹은 후 속 쓰림을 가라앉히는 방법을 소개했다.

흔히 매운 음식을 먹을 때 우유를 찾는다. 우유 속 단백질이 캡사이신 성분을 분해해 주기 때문이다. 식후에 마시는 우유 한 잔은 뒤집어진 위를 진정시키는 데 도움이 된다. 다만, 반드시 무지방 우유를 골라야 한다. 일반 우유나 저지방 우유에 들어있는 높은 지방 성분은 오히려 위산 역류를 악화시킬 수 있기 때문이다.

물은 위산을 희석하고 식도로 역류한 위산을 씻어낸다. 하지만 매운맛을 없애겠다고 물을 한 번에 들이켜는 것은 금물이다. 갑자기 많은 양의 물을 마시면 위가 과도하게 부풀어 오히려 불편함을 느낄 수 있으므로 조금씩 자주 마시는 것이 좋다.

식후에 무설탕 껌을 씹는 것도 속 쓰림을 줄이는 의외의 방법이다. 껌을 씹으면 침 분비가 늘어나는데, 침 속에 포함된 중탄산염 성분이 위산을 중화시켜 준다. 또한 침을 자주 삼키는 건 식도 아래쪽 역류 물질이 더 빠르게 씻겨 내려가게끔 할 수 있다. 실제 연구에 따르면 식후 30분간 껌을 씹었을 때 역류 증상이 완화된 것으로 나타났다.

한편 국수 자체는 탄수화물 위주라 단백질이 부족할 수 있으므로, 국수를 먹을 때 삶거나 구운 계란을 고명으로 곁들여 먹는 것이 권장된다. 이는 위벽을 보호할 뿐만 아니라 영양 균형을 맞추는 데 도움을 줄 수 있다.

<뉴시스>