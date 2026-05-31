[속보] 정청래 “김대중 대통령과 함께한 호남인들의 눈물·서러움 잘 안다”

장길선 구례군수 후보 지원 유세…“예산 전폭 지원”

더불어민주당 정청래 대표는 “김대중 대통령과 함께했던 호남인들의 눈물과 한, 서러움을 저도 잘 알고 있다”고 31일 말했다.

정청래 더불어민주당 총괄상임선거대책위원장이 31일 전남 구례경찰서 앞 교차로에서 장길선 민주당 구례군수 후보 지원 유세를 하고 있다. 뉴스1

민주당 총괄상임선대위원장인 정 대표는 이날 장길선 구례군수 후보 지원 유세에서 “한국 현대사 과정에서 대한민국 민주주의가 위기에 빠질 때마다 제일 먼저 들고 일어나서 싸운 게 호남”이라며 이같이 밝혔다. 이어 “호남은 나라가 위기에 빠져서 어려울 때마다 가장 먼저 일어나서 나라를 지키려고 싸웠다”고 강조했다.

정 대표는 “민주당 중앙당 차원에서 구례군이 잘 살 수 있도록 예산을 전폭 지원하겠다”며 “더불어민주당은 호남에 대한 사랑과 감사함을 항상 잊지 않고 있다”고 덧붙였다. 그러면서 “호남이 부모 같다면, 민주당이 호남을 향한 효도 정치를 잘 하도록 하겠다”고 언급했다.

이재명 대통령에게 힘을 실어주려면 투표장에 나와 민주당을 찍어야 한다며, 정 대표는 이명박·박근혜 전 대통령의 국민의힘 후보 지원 유세도 강하게 비판했다.

정 대표는 “지금 이재명 대통령 시대가 왔는데 ‘윤이박(윤석열·이명박·박근혜)’이 돌아다니고 있다”며 “윤석열 부활을 꿈꾸는 ‘윤어게인’ 세력이 설치고 있다”고 지적했다. 그리고는 “전직 대통령 3명의 공통점은 감옥에 있거나 감옥에 갔다 온 ‘감옥 3인방’”이라고 꼬집었다.

계속해서 “이명박·박근혜가 돌아다니고 있는데, 이는 김대중 대통령이 벌떡 일어날 일”이라며 “과거 퇴행적 행태로 민주주의를 왜곡하고 국민을 무시하는 내란의 잔불까지도 완벽히 정리해야 한다”고 목소리를 높였다.