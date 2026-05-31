길거리 담배 냄새 줄었는데 흡연율은 제자리… 2030 중심 전자담배 사용 급증

궐련 흡연율 1%P 감소에도

전체 흡연율 22.1% 유지

궐련(일반담배) 흡연은 감소 추세지만 전자담배 사용 증가로 전체 담배 사용은 그대로인 것으로 나타났다. 전자담배 사용률은 20~30대 젊은층, 특히 여성의 증가율이 두드러졌다.

질병관리청장은 31일 ‘세계금연의 날’을 맞아 ‘2025 지역사회건강조사’ 자료를 기반으로 전자담배 사용 현황과 관련 건강행태 지표를 심층 분석한 결과를 발표했다.

서울 시내의 한 전자담배 매장 앞에 액상형 등 전자담배가 진열돼 있다. 연합뉴스

지난해 현재흡연율(궐련)은 17.9%로 전년 대비 1.0%포인트 줄었지만 궐련형 전자담배와 액상형 전자담배 현재사용률은 각각 6.3%, 4.5%로 전년 대비 0.3%포인트, 0.5%포인트 늘었다.

특히, 전자담배 사용 관련 통계 작성을 시작한 2019년 이래 최근 7년간 궐련형 전자담배 사용률은 90.9%, 액상형 전자담배 사용률은 73.1%로 크게 증가했다. 반면, 금연 시도율은 40.6%로 전년 대비 2.0%포인트 감소해 전반적으로 낮아지는 추세다.

지난해 담배제품 현재사용률은 22.1%이고, 담배제품 사용자를 분석한 결과 일반담배 62.1%, 궐련형 전자담배 9.9%, 액상형 전자담배 6.7%, 다중담배사용자(2종류 이상) 21.3%로 나타났다. 다중담배사용자의 경우 20대(8.8%), 30대(7.5%), 40대(6.1%)로 연령이 낮아질수록 증가하는 경향을 보였다.

전자담배 사용률은 대부분의 연령층에서 증가한 가운데 20~30대 젊은 층에서의 증가율이 두드러졌다. 특히, 궐련형 전자담배를 사용하는 20대의 경우 2019년 4.3%에서 지난해 8.8%로 가장 높은 증가율을 보였다. 액상형 전자담배를 사용하는 30대의 경우 2019년 4.2%에서 지난해 7.2%로 71.4%, 20대의 경우 2019년 5.0%에서 지난해 7.9%로 58.0% 늘었다.

전자담배 사용률은 여성에서 증가 폭이 두드러지게 나타났다. 궐련형 전자담배의 경우 여성은 2019년 0.5%에서 지난해 1.4%로 180.0% 증가했다. 남성은 같은 기간 5.9%에서 9.0%로 52.5% 늘었다. 액상형 전자담배 또한 여성은 2019년 0.5%에서 지난해 1.2%로 140.0% 증가했고 남성은 같은 기간 4.2%에서 지난해 5.9%로 40.5% 증가했다.

◆담배제품 현재 사용률 충북 가장 높아, 세종 최저

담배제품 현재 사용률이 가장 높은 시·도는 충북(24.7%), 강원과 충남(23.8%), 경북(23.3%) 순이었다. 가장 낮은 시·도는 세종(17.3%), 서울과 전북(19.7%), 부산(20.2%) 순이었다.

궐련(일반담배)의 경우 충남, 충북, 강원 순으로 사용률이 높았고, 세종, 부산, 서울 지역이 낮았다. 궐련형 전자담배의 경우 경기, 세종, 대전․울산이 높았고 전남, 전북, 경북 순으로 낮았다. 액상형 전자담배는 울산, 서울․충남, 경기 순으로 높았고 광주, 전북, 제주 순으로 낮았다.

시·군·구 역시 담배제품 사용 양상이 지역에 따라 달랐다. 궐련(일반담배)의 경우 강원 정선군, 경기 포천시, 충남 청양군 순으로 높았고 경기도 용인시 수지구, 경기 과천시, 경기 성남시 분당구 순으로 낮았다. 궐련형 전자담배의 경우 경기 고양시 일산동구, 부산 수영구, 대전 유성구·경기 광주시 순으로 높았고 전북 완주군, 대구 군위군, 전북 고창군 순으로 낮았다. 액상형 전자담배의 경우 경기 포천시, 울산 중구, 부산 기장군 순으로 높았고 충남 청양군, 경북 영덕군, 경북 예천군·경북 의성군 순으로 낮았다.

임승관 질병관리청장은 “다중담배사용자의 경우 니코틴 의존도가 높아 금연 성공 가능성이 낮아지고, 다양한 유해화학물질에 동시에 노출될 가능성이 커 각별한 주의가 필요하다”며 “분석 결과를 바탕으로 지자체 및 관련기관에서는 궐련(일반담배) 뿐만 아니라 전자담배를 포함하는 통합적 금연정책을 마련하고 성별·연령별·담배제품별 특성을 반영한 지역 맞춤형 보건정책을 추진할 필요가 있다”고 말했다.