컵라면 용기, 나프타로 재탄생…열분해 시범사업 전국 확대

정부가 컵라면 용기 등에 쓰이는 ‘폴리스테인 페이퍼’(PSP, Polystyrene Paper)를 열분해해 플라스틱의 기초 원료인 나프타로 재탄생시킨다.

기후에너지환경부와 한국순환자원유통지원센터는 폴리스티렌 페이퍼의 재활용 효율을 높이고 지속가능한 순환경제 체계를 구축하기 위해 ‘폴리스티렌 페이퍼 열분해 재활용 시범사업’을 전국 단위로 확대한다고 31일 밝혔다.

서울 소재 유통매장에서 컵라면이 판매되고 있다. 뉴시스

폴리스티렌 페이퍼는 컵라면 용기, 고기 및 회 포장용 접시 등에 주로 쓰인다. 그간 음식물 오염이나 유색 재질로 인해 재생원료의 품질이 떨어지고 폐비닐과의 혼합 배출에 따른 선별 어려움으로 상당량이 재활용되지 못하고 폐기됐다. 폴리스티렌 페이퍼는 회수해 열분해 공정을 거치면 원유를 대체하는 ‘열분해유’로 가공될 수 있다. 이는 석유화학 공정에 투입돼 플라스틱의 기초 원료인 ‘나프타’로 재탄생된다.

앞서 기후부는 지난해 폴리스티렌 페이퍼 열분해 재활용 시범사업을 통해 약 15.8t의 폴리스티렌 페이퍼를 회수해 재활용했다. 올해는 사업 규모를 전국 단위로 확대한다. 시범사업 참여 회원사도 지난해 호남권·제주권 4개사에서 올해 수도권·충청권·영남권·호남권·제주권 등 전국 5개 권역 총 15개사로 늘었다.

유색·착색 폴리스티렌 페이퍼가 발생하는 지자체 및 회수·선별사에서 PSP를 별도 선별·압축한 후, 열분해 재활용 회원사에서 넘겨 열분해를 진행하는 방식이다. 회수·선별사는 킬로그램(kg) 당 153원, 열분해 재활용사는 154원의 재활용 지원금을 받는다.

기후부는 주기적으로 실적 등을 따져 그 결과에 따라 추가 지원방안을 검토할 예정이다.