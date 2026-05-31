국힘 지도부, 서울 막판 총력 유세전 [6·3 지방선거]

장동혁·송언석 따로 표심 공략

국민의힘 지도부는 6·3 지방선거를 사흘 앞둔 31일 최대 격전지인 서울에서 막판 총력 유세전에 나섰다. 장동혁 대표와 송언석 원내대표는 서울 곳곳을 돌며 투표 참여를 독려하고 지지층 결집에 힘을 쏟았지만 오세훈 후보와의 합동 유세는 이뤄지지 않았다. 영남권에서는 이명박·박근혜 전 대통령이 지원 유세에 나서며 보수층 결집에 힘을 보탰다.

국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장이 31일 서울 성동구 성수동 일대에서 대국민 투표 참여를 호소하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 상임선거대책위원장을 맡고 있는 장 대표는 이날 마포구 홍대입구역과 성동구 성수동, 강남구 강남역 등 젊은 층 유동 인구가 많은 지역을 잇달아 찾아 대국민 투표 참여를 호소했다.



장 대표는 홍대입구역 유세에서 이른바 ‘스타벅스 탱크데이 논란’을 겨냥해 ‘커피 한 잔의 자유, 투표로 지키자’라는 문구가 적힌 피켓을 들고 시민들과 만났다. 그는 “6월3일 기호 2번으로 투표해달라”, ”6월3일 국민의힘에 투표해달라”고 목소리를 높였다.



장 대표는 현장 유세에 앞서 이날 오전 여의도 국민의힘 중앙당사에서 기자회견을 열고 “단 한 표가 부족해 못 지킬 수도 있다”라며 “투표하지 않은 것을 가슴 치며 후회하는 날이 올 수 있다”고 강조했다. 이어 “내 집, 내 재산, 나의 자유를 지키겠다는 결의를 행동으로 보여줘야 한다”라며 “투표로 이재명 폭주를 멈춰세우자”고 말했다.



공동선대위원장인 송언석 원내대표도 수도권 곳곳을 누비며 지원 유세를 이어갔다. 송 원내대표는 인천에서 유정복 인천시장 후보와 김정헌 영종구청장 후보를 위한 유세에 나선 데 이어 서울로 이동해 수도권 표심 공략에 힘을 보탰다.



영남권에는 전직 대통령들이 힘을 실었다. 이명박 전 대통령은 부산에서 박형준 부산시장 후보와 함께 시민들을 만났고, 박근혜 전 대통령은 대구 서문시장과 수성못 일대를 찾아 추경호 대구시장 후보를 지원했다.



이 전 대통령은 박형준 후보와 함께 해운대시장을 찾아 “부산이 발전해야 (서울과) 양대 축으로 대한민국이 발전된다”며 “부산이 발전하려면 하던 일을 계속해서 끝을 내야 한다. 그래서 박형준 시장이 되어야 한다”고 말했다.