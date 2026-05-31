한동훈 “河, 기본 태도 문제” vs 하정우 “韓측 지지자 폭력” [6·3 지방선거]

6·3 지방선거와 함께 치러지는 부산 북구갑 국회의원 보궐선거가 막판까지 팽팽한 흐름을 보이면서 후보 간 설전도 거칠어지고 있다. 더불어민주당 하정우 후보와 무소속 한동훈 후보가 사회관계망서비스(SNS)를 통해 서로의 논란을 부각하며 막판 여론전을 벌이는 가운데, 네거티브 공방도 과열되는 모습이다.
무소속 한 후보는 지난 30일 페이스북에 ‘국민을 대하는 태도 차이’라는 제목의 영상을 올렸다. 영상에는 하 후보가 ‘업스테이지 주식 파킹 의혹’을 제기하는 한 남성을 향해 “또또또또. 시간을 줘야 해명할 것 아닙니까, 시간을”이라고 답하는 모습이 담겼다. 해당 남성이 “10초 말고 1분을 드리면 해명이 되나”, “저는 NHN 주주다”라고 재차 묻자 하 후보는 “네이버랑 NHN 구분도 못 하시면서 무슨, 분리된 지가 10년이 넘었다”고 반박했다.
영상 후반부에는 한 후보가 북구 유세 현장에서 한 여성과 대치하는 장면이 담겼다. 여성이 한 후보를 향해 “북구가 니 밥이가”, “오지 마라고”라며 반발하자 한 후보는 “다 하셨나”, “더 하세요”라고 말했다. 하 후보와 자신의 태도를 비교하며 하 후보를 우회적으로 비판한 것이다. 한 후보는 페이스북에 “자기를 지지하지 않더라도 국민을 면전에서 무시하고 화내고 면박 주는 건 정치인의 기본 태도가 아니다”라고 지적했다.
한 후보가 SNS를 통해 여론전에 나서자 하 후보도 같은 날 ‘북구 주민 폭행사태, 한동훈 후보가 답하십시오’라는 제목의 글과 영상을 올리며 맞대응에 나섰다. 해당 영상에는 하 후보에게 업스테이지 의혹을 제기했던 남성이 한 후보의 이름과 기호인 숫자 6이 적힌 팻말을 들고 한 주민을 밀치는 장면이 담겼다.
하 후보는 “어제(29일) 덕천 젊음의 거리에서 한 후보 측 지지 유튜버가 북구 주민에게 폭력을 행사하는 충격적인 일이 발생했다. 급기야 경찰까지 출동했다”며 “폭력을 행사한 유튜버가 한 후보가 치켜세우던 ‘자원봉사자’입니까”라고 되물었다. 이어 “구태의연한 불법 의혹과 지지자들의 폭력 행위에 대해 북구 주민 앞에 즉각 사죄하고, 팬클럽 관리부터 철저히 하라”고 덧붙였다.
부산시선거관리위원회는 지난 28일 무소속 한 후보의 ‘유사 선거사무소’ 의혹과 관련해 부산경찰청에 수사를 의뢰했다. 공직선거법 제89조에 따르면 후보자는 1개의 선거사무소 외에 유사 기관이나 시설을 설치할 수 없다. 정치권에서는 북구 덕천동에 있는 한 후보 측 자원봉사자 쉼터가 사실상 선거사무소처럼 운영되고 있다는 의혹이 제기됐다. 민주당 부산시당은 지난 25일 성명을 내고 “해당 쉼터가 사실상 선거사무실처럼 운영되고 있다”며 한 후보 측의 해명을 요구했다. 한 후보 측은 자원봉사자들의 활동은 캠프와 무관하며, 해당 활동에 관여한 바 없다는 입장이다.