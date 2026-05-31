“김용남 진짜 與 후보” “가짜는 金 후보”… 민주·혁신당, 평택을서 ‘적통’ 신경전 [6·3 지방선거]

민주 “가짜 찍으면 국힘이 될 수도”

혁신당 “조국 죽이기가 목표인가”

조국, 범야권 향해선 “내란 단일화”

6·3 지방선거와 함께 치러지는 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 범여권 후보들이 ‘진짜 민주당’을 놓고 정면충돌하고 있다. 더불어민주당 김용남 후보와 조국혁신당 조국 후보 이야기다. 김 후보와 조 후보가 진보진영의 ‘적통’을 둘러싸고 신경전을 벌이는 가운데, 조 후보는 31일 범야권 단일화 움직임에 대해 “내란 단일화”라고 비판했다.

김용남 더불어민주당 경기 팽택시을 국회의원 후보가 31일 경기 평택시 팽성읍의 한 초등학교에서 열린 총동문 운동회를 찾아 시민들에게 인사를 하고 있다. 뉴스1

민주당은 조 후보와 조국 혁신당을 ‘가짜’로 규정하며 직격했다. 조승래 민주당 총괄선대본부장은 전날 김용남 후보 선거사무소에서 김 후보에 대해 “이재명 대통령이 선택하고 민주당이 공천한 후보”라며 “진짜 민주당 후보”라고 강조했다. 조 선대본부장은 보수 결집을 의식한 듯 “가짜 민주당을 찍으면 국민의힘이 될 수도 있다”며 “국민의힘은 감옥에 간 윤석열을 빼고 이명박·박근혜, 감옥에 갔다 오신 분이고 한 분은 탄핵당한 사람을 동원해 소위 보수 결집을 하겠다고 한다”고도 했다. 김 후보 역시 ‘이재명 라인’을 강조했다. 김 후보는 “이재명정부와 우리 민주당이 추구하는 노선은 뚜렷하다. 중도실용주의, 그리고 중도보수확장 전략”이라며 “평택을 선거 결과는 저 김용남 개인의 당선 여부가 문제가 아니고 이재명정부와 민주당이 추구하는 정치적 지향점이 계속 힘을 받아서 진행될 수 있는가, 아니면 고초를 겪는가의 분기점”이라고 했다.

조국 조국혁신당 경기 팽택시을 국회의원 후보가 15일 경기 평택시 팽성읍의 한 초등학교에서 열린 동문 체육대회를 찾아 시민들에게 인사를 하고 있다. 뉴스1

혁신당은 곧장 “가짜는 김용남”이라며 반발했다. 혁신당 박병언 선대위 대변인은 같은 날 논평을 통해 “조국 죽이기가 민주당 6·3 지방선거 최고 목표인가”라고 했다. 박 대변인은 또 김 후보를 겨냥해 “세월호 망언으로 유족들로부터 ‘후보직을 내려놔라’고 지탄받았던 후보가 있다. 자기 보좌관의 정강이를 구둣발로 걷어차고, 검사로 재직하면서 농지를 사들여 땅 투기를 하고, 대부업체를 운영하며 서민들에게 고리를 뜯어냈던 후보가 있다”며 “가짜 민주당 후보”라고 비판했다.



범여권 내부 갈등이 깊어지는 가운데, 혁신당은 보수진영 단일화 움직임도 견제했다. 조 후보는 31일 오전 중앙선대위 회의에서 자유와혁신 황교안 후보를 비판했다. 조 후보는 “사전투표 첫날이었던 지난 금요일 부정선거 음모론자 모스 탄이 뜬금없이 안중행정복지센터 사전투표소에 얼굴을 내밀었다”며 “이 자를 평택으로 불러들인 사람은 황교안 후보”라고 했다. 황 후보와 단일화를 시도하는 국민의힘 유의동 후보에 대해서는 “유 후보가 오매불망 바라고 있는 단일화는 합리적인 보수마저 죽이는 ‘내란 단일화’일 뿐”이라고 강조했다.